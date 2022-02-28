"فودافون للحلول الذكية (_VOIS)" تواصل تعزيز دورها في دعم الشباب..وتوقع شراكة مع معهد دون بوسكو لتدريب وتأهيل الطلاب لتقديم خدمات التعهيد باللغة الإيطالية

أعلنت شركة فودافون للحلول الذكية (_VOIS)-إحدى شركات مجموعة فودافون العالمية- توقيع عقد شراكة مع المعهد الفني الثانوي الصناعي الإيطالي (دون بوسكو)، لتنمية مهارات طلاب وخريجي المعهد لتقديم الدعم الفني لأحدث الخدمات الإلكترونية باللغة الإيطالية، وذلك في إطار حرص كلا من فودافون (_VOIS) والمعهد الإيطالي (السالزيان دون بوسكو) على دعم جهود الدولة لتزويد الشباب المصري بالمهارات الرقمية اللازمة لإيجاد فرص عمل ضمن رؤية مصر الرقمية، وفي ضوء استراتيجية "فودافون (_VOIS)" لاستقطاب أفضل الكوادر الشابة وتطوير قدراتها لتقديم أفضل مستوى خدمة ولقد تم اختيار طلاب وخريجي معهد دون بوسكو لما لديهم من مهارات فنية ولغوية اكتسبوها خلال فترة الدراسة بالمعهد.

وقع عقد الشراكة السيد/ رامي كاطو مدير عام شركة فودافون للحلول الذكية (_VOIS)، والأب بيدرو جارسيا مدير المعهد الفني الثانوي الصناعي الإيطالي (دون بوسكو)، بحضور محمد سامى رئيس قسم التكنولوجيا بشركة فودافون _VOIS وتونى سامى مدير العلاقات الخارجية بفودافون (_VOIS) ورامي حليم المديرالمصري لمعهد دون بوسكو ومحمد جاويش رئيس قسم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالمعهد وعدد من مسئولي وقيادات شركة فودافون للحلول الذكية.

وفي هذا الصدد قال رامي كاطو مدير عام شركة فودافون للحلول الذكية (_VOIS)، إن الشركة تواصل سعيها للتوسع في استثماراتها المباشرة في مجال خدمات التعهيد في مصر، وفي سبيل ذلك وقعت شراكة مع مؤسسة دون بوسكو لتوفير دورات تعليم وفرص تدريب لطلاب المعهد لتقديم خدمات متميزة لعملائها، وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري، مشيرًا إلى دور الشركة في توفير أكبر عدد من فرص عمل في قطاع التعهيد، وكذلك الخدمات.و من جانبه أشاد الأب بيدرو مدير معهد دون بوسكو بأهمية الشراكة مع فودافون للحلول الذكية (_VOIS) لتطوير مهارات طلاب و خريجي المعهد في مجالات متعددة تساعدهم في الحصول علي فرص عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات.وبموجب الشراكة، ستتولى شركة فودافون للحلول الذكية (_VOIS)، توفير دورات تدريبية لطلاب وخريجي معهد دون بوسكو في مجالات التكنولوجيا والاتصالات ومهارات العمل المختلفة، على أن تعقد هذه الدورات بصفة دورية بشكل ربع سنوي، في تخصصات تكنولوجيا المعلومات المختلفة مثل عملية التحول الرقمي طبقًا لجدول زمني سيتم تحديده، كما ستتولى الشركة توفير فرص للتدريب العملي الصيفي لطلاب المعهد، وكذلك توفير زيارات لطلاب معهد دون بوسكو إلى مقر شركة فودافون (_VOIS).

في المقابل سيتولى معهد دون بوسكو بترشيح الطلاب، مما يمكن الشركة من الحصول على متطلباتها من المرشحين للوظائف الذين يجيدون اللغة الإيطالية لتوظيفهم في مراكزاتصال فودافون المختلفة، كما يتيح معهد دون بوسكو لشركة فودافون (_VOIS) الإعلان عن الوظائف التابعة لها لتسهيل حصول الطلاب على فرص العمل بالشركة. نبذة عن فودافون للحلول الذكية (_VOIS)VOIS- Vodafone Intelligent Solutions_ أو ڤودافون للحلول الذكية هي ذراع استراتيجي لمجموعة Vodafone Group Plc، والتي بدورها تقدم أفضل الخدمات الذكية في الشرق الأوسط.

انطلقت فودافون (_VOIS) من مصر في عام 2006 وتمكنت من تحقيق نجاح باهر في مجال الحلول الذكية غيرت به مفهوم الأنظمة والمعلومات التكنولوجية، مما جعلها تتوسع في 6 مواقع عمل مختلفة في العالم بعد مصر وهم: ألبانيا والمجر والهند ورومانيا والمملكة المتحدة لتصل لأكثر من 26,000 موظف من ذوي المهارات العالية.

أحدثت فودافون _VOIS ثورة في العمليات والأنظمة الإلكترونية في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والشبكات، وذكاء الأعمال، والتحليلات، وحلول الأعمال الرقمية (الروبوتات والذكاء الاصطناعي)، والعمليات التجارية (المستهلك والأعمال)، والعمليات الذكية، والعمليات المالية، وعمليات سلسلة التوريد والموارد البشرية.

يأتي نجاح فودافون _VOIS من التزامها بتعزيز أهداف ورؤية مجموعة ڤودافون، والتي تسعى لتحقيق التواصل من أجل مستقبل أفضل، والمساعدة في إنشاء المجتمع الرقمي الذي يرقى بالمستقبل، وتحويل صناعة الخدمات من خلال الجمع بين التكنولوجيا والروح البشرية.

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