«الأهرام الكندية» تكرّم «الوطن» لجهودها في تدريب طلبة كلية الإعلام

في حفل كبير حضره نخبة من الصحفيين والإعلاميين، كرمت جامعة الأهرام الكندية ممثلة في كلية الإعلام، الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، على جهوده في تدريب طلبة الكلية خلال العام الماضي بالجريدة، وتسلمت درع التكريم عنه، سماح عبد العاطي مساعد رئيس التحرير.

وقال الدكتور صديق عبدالسلام رئيس الجامعة، إن سياسة الجامعة تقوم على الاهتمام بكلية الإعلام بشكل خاص، لما يلعبه الإعلام من دور مهم في كافة نواحي الحياة، وأنه شخصياً منذ أن تولى منصبه كرئيس للجامعة في العام الماضي، يبدي اهتماماً شديداً بضرورة تلقى طلاب الكلية تدريباً خارجيا جيداً يؤهلهم لسوق العمل، ويعزز من مهاراتهم وخبراتهم، مثنياً على جهود العميدة وحرصها على إتاحة الفرصة للطلاب لتلقي تدريبات متنوعة في المؤسسات الصحفية والإعلامية المختلفة.

د. إيناس: «الوطن» مؤسسة عريقة ترعى طلاب الإعلام

ومن جهتها قالت الدكتورة إيناس أبو يوسف عميدة الكلية، إن تكريم جريدة «الوطن» ضمن مؤسسات صحفية عريقة مثل مؤسسة الأهرام يأتي كنوع من رد الجميل لاهتمام العاملين في تلك المؤسسات بالطلبة، وحرصهم على تقديم تدريب متميز لهم، مشيرة إلى أن الكلية كانت سباقة بالتواصل مع عدد من المؤسسات الإعلامية الكبيرة داخل مصر، للتعاون في تدريب الطلاب، وأسفرت جهود الكلية في هذا المجال عن إيفاد عدد من الطلاب لمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، للحصول على تدريب في إحدى المؤسسات الإعلامية هناك، كما أوفدت عدداً آخر لإحدى الجامعات الألمانية لحضور تيرم دراسي كامل، نجحوا في إحراز مراكز متقدمة، وأثبتوا أن طلبة كلية الإعلام بالأهرام الكندية لا يقلون عن نظرائهم في الجامعات الألمانية.

توزيع شهادات التدريب على الطلبة

وفي نهاية الحفل، قامت الدكتورة إيناس أبويوسف بتوزيع شهادات التدريب على الطلبة الذين اجتازوا بنجاح فترة تدريبهم في جريدة «الوطن»، كما وزعت الشهادات على الطلاب الآخرين الذين تلقوا تدريبات في مؤسسة الأهرام بكافة إصداراتها، والتليفزيون المصري، وعدداً من محطات الإذاعة المصرية المختلفة.