عميد «طب الجلالة»: نستخدم «المانيكان» في تدريب الطلاب على علاج المرضى

قالت الدكتورة سلوى دوارة عميد كلية الطب جامعة الجلالة، إن الجامعة جرى تشييدها على الجبل، حيث تتواجد على جبل الجلالة الذي يعتبر جزءً من جبل عتاقة في محافظة السويس، وأوضحت أن «الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بذلت مجهودا جبارا بالتعاون مع الشركات المصرية المختلفة، وجرى تدشين مدينة الجلالة، وهي مدينة في وسط الجبل تطل على البحر».

كليات مميزة في جامعة الجلالة

وأضافت دوارة خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على الفضائية المصرية والقناة الأولى، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أن الجامعة تضم كليات متميزة للغاية، شعارها «هنا يبدأ المستقبل»، مشيرةً إلى أن كلية الطب متميزة حيث تقدم برنامجا تكامليا في بكالوريوس الطب والجراحة، وهو برنامج تكاملي يعتمد على الدور الإيجابي للطالب، أي التعليم المتمركز على الطالب، ولا يعتمد على الطالب السلبي الذي يتلقى المحاضرات.

تعليم التاريخ المرضى للطلاب منذ اليوم الأول

وتابعت عميد كلية الطب جامعة الجلالة: «في اليوم الأول للطالب بالكلية يتعلم التاريخ المرضي وكيفية التعامل مع المريض والأخلاقيات الطبية وأخلاقيات البحث العلمي، وذلك من خلال التعامل مع المانيكان، وهو ما يوفر أمانا كبيرا للمرضى».

وأشارت إلى أن التخصصات في كلية الطب بجامعة الجلالة، هي نفس التخصصات الموجودة في كل كليات الطب بالعالم، حيث تنقسم من الناحية الإدارية إلى 3 أقسام، هي التعليم الطبي، العلوم الطبية الأساسية، والعلوم الإكلينيكية الطبية.

ويقدم برنامج «هذا الصباح»، حلقة خاصة اليوم، الجمعة عن الجامعات المصرية ومستقبل التعليم الجامعي في مصر، وسوق العمل، والبرامج والتخصصات والأقسام الجديدة التي شهدتها الجامعات المصرية في السنوات السبع الأخيرة.