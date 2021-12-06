بدء برنامج تدريب الطلاب المشاركين في تنظيم الفعاليات بـ«إعداد القادة»

شهد معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، تحت قيادة الدكتور كريم همام، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبدالمنعم الجيلاني وكلاء المعهد، انطلاق برنامج إعداد الطلاب المشاركين في أعمال تنظيم الفعاليات المختلفة والأعمال اللوجستية بالوزارة، بحضور السفير شريف يحيى رفعت نعمان السفير بديوان عام وزارة الخارجية سفيرا فوق العادة مفوضا عاما لدى حكومة جمهورية فنلندا السابق وسفير مصر السابق.

همام: القيادة السياسية تهتم بالشباب وتأهيلهم ودمجهم في جميع مناحي الحياة

وخلال كلمته، أكّد الدكتور كريم همام رئيس معهد إعداد القادة، اهتمام القيادة السياسية بالشباب وتأهيلهم ودمجهم في جميع مناحي الحياة للاستفادة من خبراتهم فى تحقيق التنمية المستدامة والجمهورية الجديدة، متابعاً «لذا وجب إعداد هؤلاء الشباب ببرامج تدريبية ونظريات الإدارة والتخطيط لإنشاء قاعدة شبابية قادرة مبدعة ومبتكرة و إمدادهم بكل ما يلزم من خبرات ومهارات ليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع قادرين على تحمل المسئولية والمساهمة في خدمة هذا الوطن العزيز».

وتتضمن فعاليات اليوم، حلقة نقاشية عن المراسم والبروتوكولات، حاضر بها السفير شريف يحيى نعمان السفير بديوان عام وزارة الخارجية، حيث استمع لجميع تساؤلات الطلاب حول فن المراسم والاستقبال، موضحًا أنَّ المراسم أساسها سلوكيات أو اتباع السلوك بالغ التهذيب، تبدأ هذه السلوكيات بالاحترام والابتسامة وتعد مجموعة الإجراءات والتقاليد وقواعد اللياقة التي تقوم على التمسك بالتقاليد والأعراف في اتباع قواعد السلوك المهذب.

يحيى نعمان يحاور الطلاب عن فن المراسم والاستقبال

وحث الشباب على ضرورة التعاون بين جميع فريق العمل المنوط لهم بتنظيم فعاليات وأعمال لوجستية لتبادل الخبرات بينهم، كما نصح الشباب بضرورة التعامل مع جميع المواقف بدبلوماسية وكذلك بهدوء وإتقان.

كما أوضح طرق التنسيق بين فريق العمل الواحد وضرورة الالتزام بالقواعد، والبعد عن التردد والخوف والرهبة وكذلك تجنب الاحتكاك بأي مشكلة تؤدي إلى الإخلال بالتنظيم وضرورة التحلي بضبط النفس، وضرورة التعرف على مستويات التعامل مع الأشخاص، وخاصة كبار الشخصيات، كما تضمن فعاليات اليوم مناقشات بين المتدربين لنقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم وتحقيق التواصل بين الشباب بما يسهم فى صقل وتوسيع مداركهم.