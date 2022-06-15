داوود عبدالسيد: فاتن حمامة مكنتش مبسوطة بتجربة فيلم «أرض الأحلام»

أعرب المخرج داوود عبدالسيد عن سعادته البالغة بالمشاركة مع الفنانة الراحلة فاتن حمامة في آخر أفلامها «أرض الأحلام»، مشيرًا إلى أنه دخل السينما المصرية من بابها الملكي فاتن حمامة، وذلك خلال لقائه في برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي.

وعن ظهور فاتن حمامة «لدغة» خلال أحداث الفيلم، أوضح: «هي اللي اقترحت إنها تكون لدغة، وأنا عجبني جدا الاقتراح لأنه بيدل على الشخصية الست اللي اتعلمت في مدارس فرنساوي، فيها حتة كدا بتكمل الشخصية».

داوود عبدالسيد: كان فيه تناقضات كتير بيني أنا وفاتن حمامة

وتابع أن العمل مع فاتن حمامة ليس صعبًا بالمعنى الحرفي، وإنما كان هناك العديد من التناقض بينه وبينها: «الشغل معاها مكنش صعب خالص، بس المشكلة إنها من سينما وأنا سينما تانية مختلفة تمامًا، هي سينما النجمة اللي بيتوقف عليها وبتحب تختار وتوافق على كل حاجة وكل شخص في العمل بنفسها وأنا سينما المخرج».

وتابع: «مختلفناش في حاجة، بس ممكن فيه حاجات ضايقتها في الإنتاج، مثلا في مشهد كنا بنصور في شقة وقالولنا النهاردة آخر يوم، وقعدنا نشتغل 15 ساعة وهي مش متعودة على كدا، وليه دا حصل ما تبني ديكور، وهي كان معاها حق، فكان فيه حاجات من النوع دا ضايقتها».

رأي فاتن حمامة في فيلم «أرض الأحلام»

كما تحدث داوود عبد السيد أن فاتن حمامة لم تعجب بالفيلم وأنها خرجت من هذه التجربة ليست سعيدة: «كان فيه تنفاض كبير، أنا مثلا مدعتهاش على عرض مونتاج الفيلم عشان لو قالت مش عاجبها حاجة هيبقى زي أمر منها لأنها نجمة بحجمها، وقيمتها».

واختتم حديثه: «لكن أنا شديد الإعجاب بيها وشديد الاحترام ليها، كنت بسمع صوتها أقول إيه الجمال دا، صوتها حتى جميل، فاتن ممثلة عظيمة، وأدتني هدية كبيرة إنها سمحتلي أعمل الفيلم دا».