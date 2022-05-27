«بدات حياتها الفنية بدور طفلة مع موسيقار الأجيال».. ذكرى ميلاد فاتن حمامة

تحل اليوم ذكرى ميلاد سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة، حيث رحلت عن عالمنا عام 2015 إثر أزمة صحية مفاجئة، تاركة إرثا فنيا تجاوز 100 عمل متنوع قدمتهم على مدار 7 عقود، إذ بدأت مسيرتها الفنية وهي طفلة صغيرة بدور في فيلم «يوم سعيد»، مع موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب عندما اختارها المخرج محمد كريم بعد فوزها في مسابقة لملكات جمال الأطفال.

وعرض برنامج هذا الصباح، على قناة اكسترا نيوز، من تقديم الإعلامي محمود السعيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «ذكرى ميلاد سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة»، حيث وُلدت في السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وعمل والدها موظفا في وزارة التربية والتعليم وشجعها على احتراف الفن منذ طفولتها وساعدها كثيرا.

مسيرة فنية حافلة

وقدمت فاتن حمامة خلال مسيرتها الفنية الحافلة أدوارا متنوعة وبخاصة في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، ومنها أفلام مهمة مثل «الأستاذة فاطمة ونهر الحب ودعاء الكروان وامبراطورية ميم وصراع في الوادي وموعد غرام والقلب له أحكام وبين الأطلال والباب المفتوح والحرام».

عملان دراميان مهمان في مشوار سيدة الشاشة العربية

كما قدمت أهم تجربتين دراميتين في تاريخ الدراما التلفزيونية وهما ضمير أبلة حكمت الذي كان من أوائل الأعمال الدرامية التي ناقشت مشكلة التعليم، ووجه القمر، آخر أعمالها الفنية في عام 2000 والذي قدمت من خلاله مجموعة من الوجوه الجديدة على الشاشة، وحصلت على العديد من التكريمات في حياتها، من بينها الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وبيروت، وارتبطت بالمخرج عز الدين ذو الفقار لمدة 7 سنوات وأنجبت ابنتهما نادية وتزوجت بعد ذلك من الفنان عمر الشريف وأنجبت ابنهما طارق، وانفصلت عنه وتزوجت الطبيب محمد عبدالوهاب الذي ظلت معه حتى رحيلها.