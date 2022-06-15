سحر البزار: تغير المناخ سيؤدي إلى هدم البلدان ذات الأراضي المنخفضة

وجهت النائبة سحر البزار، عضو مجلس النواب، ورئيس منتدى البرلمانيين الشباب الدولي التحية بأربع لغات لجميع المشاركين في أعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب

وأشارت النائبة سحر البزار إلى أهمية انعقاد أعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب في مصر باعتبارها أول بلد في المنطقة العربية تستضيف المؤتمر البرلماني الدولي. وقالت خلال الجلسة الافتتاحية: حدث ذلك في ظل التوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

قضية تغير المناخ

وأوضحت النائبة سحر البزار رئيس منتدى البرلمانيين الشباب الدولي، أن قضية تغير المناخ تعد تحديا عالميا غير مسبوق، وقالت: «هو تهديد للسلام والاستقرار، لا سيما وإنه سيؤدي إلى هدم البلدان ذات الأراضي المنخفضة وسيؤدي إلى مخاطر وتحديات كبرى من بينها تقليل سبل العيش».

وأشارت النائبة سحر البزار إلى أن شباب البرلمانيين لديهم هدفا من خلال استخدام القوانين واللوائح لوفاء الحكومات بالتزاماتها. وقالت: «لا أريد أن أكون نذيرا للشؤم، ولكن الموقف صعب وليس لنا مكان آخر للعيش غير هذا الكوكب».