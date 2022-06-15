تحدثت بـ4 لغات.. 9 معلومات عن سحر البزار بعد تقديمها افتتاحية مؤتمر شباب البرلمانيين

تساؤلات عديدة شهدتها محركات البحث عن النائبة سحر البزار، رئيسة المنتدي الدولي ‏للبرلمانيين الشباب ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وذلك بالتزامن مع كلمتها التي ألقتها في بداية الجلسة الافتتاحية من المؤتمر، التي ألقت فيها التحية على الحضور بـ4 لغات.

النائبة سحر البزار

وردًا على سؤال من هي النائبة سحر البزار، تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية أبرز 9 معلومات عنها، التي جاءت كالتالي:

1- تخرجت في جامعة Harvard.

2- حاصلة على ماجستير في الإدارة العامة من كلية John F. Kennedy.

3- عملت مستشارًا لوزيرة التضامن الاجتماعي.

4- عملت في البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال توظيف الشباب.

5- خبرة واسعة في مجال التنمية والمجتمع المدني في مصر والصومال وليبيا وسوريا وكينيا، كالتعليم، وشؤون المرأة، والتدريب المهني، وعمالة الشباب، والتمويل الصغير.

6- مستشارة في مجال التنمية المجتمعية للشركات الكبرى وإدارة مشاريع.

7- وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.

8- عضو حزب «مستقبل وطن».

9- رئيس منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي.

كلمة سحر البزار في افتتاحية المنتدى

ويأتي سؤال من هي سحر البزار، بعد كلمتها التي ألقتها في مؤتمر البرلمانيين الشباب، إذ وجهت فيها التحيه بـ4 لغات لجميع المشاركين في أعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، الذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي كلمتها، أشارت النائبة إلى أهمية انعقاد أعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب في مصر باعتبارها أول بلد فى المنطقة العربية تستضيف المؤتمر البرلماني الدولى.وقالت خلال الجلسة الافتتاحية : حدث ذلك فى ظل التوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب .