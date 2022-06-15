«الحب في زمن الكوليرا» تعود اليوم الأربعاء إلى مسرح الطليعة

قرر الفنان الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، مد عرض «الحب في زمن الكوليرا» من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، ليعود العرض من جديد ابتداء من اليوم الأربعاء 15 يونيو، حيث يقدم العرض على مسرح الطليعة بقاعة زكي طليمات، يوميا ما عدا الثلاثاء 21 يونيو في تمام الثامنة والنصف مساء.

«الحب في زمن الكوليرا» عن الراوية الشهيرة لجارسيا ماركيز، وهي أحد روائع الأدب العالمي، ويتم تقديمها في رؤية مسرحية جديدة كتبها مينا بباوي وإخراج السعيد منسي.

معلومات عن «الحب في زمن الكوليرا»

«الحب في زمن الكوليرا»، تمثيل دينا أحمد، محمد فريد، شمس الشرقاوي، نسمة عادل، دينا السواح، محمد صلاح الدين، محمود البيطار، عصام الدين شرف، أبانوب لطفي، آية خلف، مي السباعي، وفاء عمرو قابيل، تأليف موسيقي وليد الشهاوي، أشعار حامد السحرتي ديكور مينا رضا، تصميم أزياء مها عبد الرحمن، استعراضات محمد ميزو، ماكياج وفاء محمد، تصميم إضاءة عز حلمي، فيديو مابينج محمد البدري، مخرج منفذ إنجي إسكندر.

مسرحية الحفيد

كما تُعرض مسرحية الحفيد، عن رواية الأديب الراحل عبدالحميد جودة السحار، وفقا لما أعلنه الفنان إيهاب فهي مدير المسرح القومي.

معلومات عن مسرحية الحفيد

ويناقش العرض المسرحي قضايا الأسرة المصرية في إطار كوميدي اجتماعي، إذ يتناول الأسرة المصرية التي تتحكم فيها العادات والتقاليد دون الوعي بالتأثير الذي تتركه في الأولاد من أبعاد نفسية مرهقة، من خلال لعبة درامية مختلفة بتتابع درامي غير تقليدي يستخدم كوميديا الموقف.

العرض بطولة نخبة من النجوم، بينهم: لوسي، عابد عناني، تامر فرج، ديكور حمدي عطية، إضاءة حازم أحمد، ملابس مروة عودة، التعبير الحركي شيرين حجازي، موسيقى كريم عرفة، إعداد وإخراج يوسف المنصور.