سميحة أيوب وسعاد عبد الله تحضران عرض مسرحية الحفيد «صور»

قامت الفنانة القديرة سميحة أيوب، بزيارة إلى المسرح القومي لمشاهدة عرض مسرحية الحفيد، بصحبة الفنانة الكويتية الكبيرة سعاد عبدالله، ورافقهما الفنان إيهاب فهمي، مدير المسرح القومي، وظهرت سعادتهم خلال مشاهدتهم هذا العرض، من خلال الصور التي نشرها بطل العمل الفنان تامر فرج، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

مسرحية الحفيد تعرض على خشبة المسرح القومي

وعلّق تامر فرج، على مجموعة الصور من كواليس عرض المسرحية مساء السبت والتي نشرها عبر حسابه بـ«إنستجرام» قائلًا: «وتستمر الليالي المبهجة من مسرحية الحفيد، وزادت بهجتها بتشريف سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، التي أبدت استمتاعها بالعرض على خشبة القاعة التي تحمل اسمها بالمسرح القومي».

واستطرد قائلًا: «كما شرفنا برفقتها سيدة الدراما والفن الكويتي الفنانة الكويتية سعاد عبدالله، وكانت ليلة مليئة بالطاقة والفخر بوجود قامتين من قمم الفن العربي، شعور رهيب وفخر شديد لوجودي بهذا العمل الرائع توج بوجودى فى حضرة تلك القمم العربية».

عن رواية الأديب عبد الحميد جودة السحار

مسرحية الحفيد، عن رواية الأديب عبد الحميد جودة السحار، بطولة لوسي، تامر فرج، عابد عناني، وعدد من الوجوه الشابة، إعداد وإخراج يوسف منصور، وسبق وتقديم الرواية من خلال فيلم سينمائي بنفس الاسم في سبعينيات القرن الماضي، بطولة نور الشريف، ميرفت أمين، محمود عبد العزيز، عبد المنعم مدبولي، كريمة مختار، إخراج عاطف سالم.

وكان الفنان تامر فرج، قد أجرى عملية جراحية في الظهر قبل انطلاق عرض المسرحية، ولم يحصل على القسط الكافي من الراحة المطلوبة، الأمر الذي عرضه لاستمرار نزيف الجرح، وذلك حسب تصريحات سابقة له.