لوسي لـ«الوطن»: أعود للكوميديا مع مسرحية الحفيد على المسرح القومي

بدأت الفنانة لوسي بروفات مسرحيتها الجديدة «الحفيد» بعد أن وافقت على تقديمها على المسرح القومي وهو العمل الذى سيجمع قصتين من قصص الكاتب الراحل عبد الحميد جودة السحار.

لوسي تعيد قصتي الحفيد وأم العروسة في المسرح

قالت لوسي لـ«الوطن»، إن العمل سيتكون من قصتي الحفيد وأم العروسة للراحل عبد الحميد جودة السحار، وسنقدمهما فى إطار كوميدي عصري.

لوسي: عابد عناني فنان جيد وموهوب

وأشارت لوسي إلى أنها ستعمل على تقديم 5 إطلالات مختلفة خلال العمل الذي من المقرر أن يبدأ عرض خلال الأيام المقبلة على المسرح القومي.

وأكدت لوسي أنها تعمل على أن تفاجئ جمهورها من خلال تقديم أدوار كوميدية حيث إنها لم تقدمها كثيرا في مشوارها الدرامي الذى كان أبرز محطاته مع الكاتب أسامة أنور عكاشة والمخرج إسماعيل عبد الحافظ.

وقدمت الشكر للفنان عابد عناني الذي سيشاركها في التمثيل، وأكدت أنه فنان رائع وو موهبة تمثيلية.

لوسي شاركت في رمضان بقصة في مسلسل انحراف

يذكر أن لوسي كانت قد شاركت مؤخرا في بطولة إحدى قصص مسلسل انحراف مع الفنانة روجينا، حيث جسدت قصة سيدة المرج التي دفعت زوجها لقتل أولاده بإغراقهم في المياه للتخلص منهم إلى أن قامت روجينا أو الدكتورة حور بقتلها في نهاية الأحداث.

لوسي قدمت فيلم ورقة جمعية عام 2020

أما على مستوى السينما فكانت لوسي مشاركة جيدة فى عالم السينما العام قبل الماضي حين ما قدمت فيلم ورقة جمعية.