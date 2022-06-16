خطوات التقديم في برنامج المنح الجامعية لطلاب الثانوية العامة

أعلنت وزارتا التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، عن توقيع بروتوكول تعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، من أجل تقديم برنامج دعم للمنح الجامعية، للحصول على شهادة الليسانس أو البكالوريوس، المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأشارت وزارة التضامن، في بيان صدر عنها، منذ نحو أسبوعين، أنه بناء على البرتوكول سيكون هناك منح تعليمية لنحو 700 من طلاب الثانوية العامة بالمدارس التجريبية والحكومية وSTEM، طالب لمدة 10 سنوات، وذلك للعام الدراسي 2022- 2023.

ويشمل برنامج المنح الأمريكية الدراسة في عدد مختلف من الجامعات داخل جمهورية مصر العربية، هي:

- جامعة القاهرة.

- جامعة عين شمس.

- جامعة الأسكندرية.

- جامعة أسيوط.

- جامعة المنصور.

- جامعة مدينة بدر.

- جامعة العلمين الدولية.

- الجامعة الأمريكية بالقاهرة

- جامعة العلمين الدولية.

- جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

خطوات التقدم لبرنامج المنح الجامعية

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، عددا من الخطوات الإلكترونية السريعة للتقديم في برامج المنح الجامعية، المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، كالتالي:

- الدخول من خلال الرابط الإلكتروني.

- لمعرفة كل ما يتعلق بالمنح من خلال الرابط الإلكتروني.

- لمعرفة كل الشروط والأوراق المطلوبة من خلال الرابط.

- لتسجيل البيانات الخاصة بطالب المنحة من خلال الرابط.

- التقديم مستمر حتى 24 يونيو الجاري.

- تقدم الشهادة بعد يومين على الأقل من إعلان نتيجة الثانوية العامة رسميا.

- تحدد الوكالة موعدا للمقابلة الشخصية مع المتقدمين، بعد انتهاء فترة التقديم.

- يشترط الحصول على مجموع لا يقل عن 85%.

المستندات المطلوبة

- صورة فوتوغرافية للطالب.

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- صورة فاتورة الكهرباء حديثة.

- بيان بكل الحسابات البنكية أو البريدية للأسرة.

- مفردات مرتب، من جهة عمل ولي الأمر.

- إذا كانت الأسرة أحد المستفدين من برنامج «تكافل وكرامة»، يرجى إرفاق الكارت الخاص بها.