تفاصيل منح وزارة التضامن لذوي الإعاقة من الوكالة الأمريكية

مع استعداد الطلاب لامتحانات الثانوية العامة، يبدأ الكثيرون منهم، في البحث عن المنح الدراسية خلال مرحلة الجامعة، التي تقدمها العديد من الجهات التعليمية الدولية والمرموقة، ومنها الوكالة الأمريكية، التي أعلنت بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، منح للطلاب من ذوى الإعاقة.

وفي هذا الصدد يستعرض موقع «الوطن»، تفاصيل المنح المقدمة من الوكالة الأمريكية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، التي أعلنتها الأخيرة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، التي جاءت كالآتي:

منح الوكالة الأمريكية لطلاب ذوى الإعاقة

بحسب المعلن من وزارة التضامن الاجتماعي، فأن المنح المقدمة من الوكالة الأمريكية لدعم الطلاب من ذوى الإعاقة عن طريق توفير من 10 إلى 15% من المنح المتاحة للطلاب، ممن يعانون من مشاكل بصرية وسمعية وحركية، ويمكن للطلاب التقديم لتلك المنح التي تنفذها الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

عدد المنح المطروحة

ويقدم البرنامج الخاص بالوكالة الأمريكية، وتنفذه الجامعة الأمريكية، منح دراسية لنحو 140 طالب وطالبة من جميع محافظات مصر للعام الدراسي الجامعي القادم 2022/ 2023، للحصول على درجة البكالريوس أو الليسانس في بعض الجامعات المصرية والحكومية للأقسام ذات الرسوم، والجامعات الخاصة.

آخر موعد للتقديم للمنح الدراسية

ويعتبر آخر موعد للتقديم في المنح المعلنة يوم 24 يونيو الجاري.

شروط التقديم في المنح

جاءت الشروط الواجب توافرها في الطالب المتقدم كالآتي:

- الطالب مصري الجنسية.

- مقيدًا في إحدى المدارس الحكومية أو التجريبية المصرية أو إحدى مدارس STEM.

- أن تكون شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022 بمجموع لا يقل عن 85% من المدارس الحكومية أو التجريبية أو ما يعادلها من إحدى مدارس STEM من الدور الأول.

- قبول طلاب الشعبة الأدبية من الطلاب ذوى الإعاقة فقط.

- تقديم كل المستندات المطلوبة التي تثبت الحالة المادية للأسرة.

- الإلمام بالحد الأدنى من المعرفة بالتكنولوجيا المساعدة للتعلم وتقديم مستند التقييم التعليمي والنفسي.

ويمكن للطلاب التقديم اونلاين عبر الموقع الرسمي للوكالة الأمريكية، أو الدخول بشكل مباشر من هنـــا، مع العلم أن لكل الطالب الحق في تسجيل استمارة واحدة فقط، والتسجيل أكثر من مرة يؤدى لالغائها، كما ان قبول الطالب يعتمد على طريقة تقديمه من خلال الإجابة على أسئلة الاستمارة.