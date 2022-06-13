12 مهمة لـ مدير الرعاية المؤسسية والأسرية بوظائف وزارة التضامن

أعلنت وزارة التضامن عن حاجتها لوظيفة رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة، لافتة على الموقع الرسمى لها إلى أن تلك الوظائف شاغرة .

وأشارت التضامن إلى أن هناك وظائف شاغرة أيضا مثل مدير عام الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية، مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين، مدير عام الإدارة العامة للدعم النقدي، مشيرة إلى أن مهام الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية، تتمثل فيما يلي:

المهام العامة لمدير عام الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية

- يـنظم وينسـق العمـل بـالإدارة العامـة للرعايـة المؤسسية والأسـرية، وتوزيـع العمـل بمـا يـضـمن كفـاءة العمـل وفعاليتـه وفقا للخطط الموضوعة، وتحديـد العلاقـات وأشكال الاتصـال بـيـن القائمين علـى العمـل في الإدارة «الرعاية المؤسسية والأسرية»

- يتابع سير الخطط والبـرامج التشغيلية للإدارة العامـة والتأكـد مـن تنفيذها وفقا للاستراتيجية العامـة للوزارة بما يضمن أفضل المخرجات ويحقق أعلى مستويات الكفاءة والإنتاجية.

- يوجه أداء مرؤوسيه ومتابعتهم والإشراف عليهم وفقا للنظم واللوائح المعمول بها بالوزارة.

- يجـري الاتصـالات بغرض تمثيـل الإدارة العامـة و التصـرف فـي معالجـة الموضوعات.

- يوجـه ويتابع سير الإجـراءات مـن حيـت الجـودة والدقـة والفاعليـة والاحترافيـة وضمان الالتزام بكافـة الأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة في الوزارة، وتقديم المقترحات المتعلقة بالتطوير.

- يرفـع التقارير الدوريـة والمتعلقـة بسير العمـل فـي الإدارة للرئيس المباشـر بنـاء علـى التوجيهـات الصادرة أو على أساس مدة زمنية محددة.

المهام التخصصية

- يتابع تطـوير وتنفيـذ السياسات والاستراتيجيات والبـرامج اللازمـة لتنميـة وتطـوير منظومـة الرعايـة المؤسسية والأسرية.

- يتابع إعداد الخطة السنوية لمنظومة الرعاية المؤسسية و الأسرية.

- يتأكـد مـن عمليـة تنظـيـم وتـطـوير البحـوت الاجتماعيـة ودراسـات الحالـة ووضـع مـــاير لمس الرعاية المؤسسية و الأسرية.

- يتابع تحديـد الفتـات المستهدفة والمستحقة لتقـديـم خـدمات الرعايـة المؤسسية والأسرية، وفقـا لـ«للعمـر - الجـنس - الحالـة الصـحية والتعليميـة - حالـة العمـل الحـالـة الاجتماعية».

- يتأكـد مـن تـطـوير وإصـلاح بـرامج عمـل منظومـة الرعايـة المؤسسية والأسـرية بشكل دوري.

- يتأكـد مـن المتابعـة والتقيــم الـدوري للخـدمات المقـررة وتحسين العمليـات وإقـرار كافة التقارير التـي تسـتخدمها إدارات ووحـدات العمـل والتحقـق مـن البيانات بشكل دوري بالتـــــون مـع الـوزارات والجهات الشريكة.

- يتابع إعـداد الهيكل الإداري داخـل مؤسسات الأيتام وإصدار كافـة اللـوائح التـي مـن شـأنها تيسير العمـل وتحقيق النتائج المرجوة.