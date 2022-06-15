ماذا بعد عودة لوحة «فنارات البحر» لوزارة الثقافة؟.. الفنون التشكيلية تجيب

أعرب الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، عن سعادته باستعادة لوحة الفنان العالمي الرائد التشكيلي عبد الهادي الجزار «من وحي فنارات البحر الأحمر»، إذ حصلت عليها وزارة الثقافة، أمس، من حائزها المقاول هشام عبدالمالك، والذي سلمها إلى الوزارة بحضور فيروز عبدالهادي الجزار ابنة الفنان الراحل.

وقالت الفنانة إيمان نبيل، مدير متحف الفن الحديث التابع لقطاع الفنون التشكيلية، إن القائمين على المتحف سعداء بعودة لوحة الفنان العالمي الرائد التشكيلي عبد الهادي الجزار «من وحي فنارات البحر الأحمر» إلى الوزارة، إذ تسلم المتحف اللوحة.

متحف الفن الحديث: سعداء باستعادة لوحة عبد الهادي الجزار

وأضافت إيمان نبيل، في تصريح لـ«الوطن»: «نتوجه باسم القطاع والمتحف وجميع الفنانين بالشكر إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة على مجهوداتها لاستعادة اللوحة التي كانت مفقودة من المتحف منذ ما يزيد على 50 سنة»، مشيرة إلى الفنان رسمها في الستينات من القرن الماضي.

وتابعت مديرة المتحف، أنه من المقرر إجراء عملية ترميم للوحة وتجهيزها للعرض المتحفي قريبًا، ليتمكن جميع الزوار من مشاهدتها والإطلاع على أعمال الرواد، منوهة إلى أن اللوحة تعد من الأسلوب التجريدي للفنان عبدالهادي الجزار، وهى ذات ألوان زيتية على خشب، ولها قيمة فنية عالية جدا ولا تقدر بثمن.

لوحة «من وحي فنارات البحر الأحمر»

يشار إلى لوحة «من وحي فنارات البحر الأحمر» من مقتنيات متحف الفن الحديث التابع لقطاع الفنون التشكيلية ووزارة الثقافة، وأعيرت اللوحة منه منذ 51 عامًا، داخل مصر ولم يُستدل عليها منذ صدور إذن صرف لها عام 1971 لمبنى وزارة الثقافة في جاردن سيتي، ولم يتم استعادتها منذ الوقت إلا أمس، حينما ردها حائزها هشام عبدالمالك إلى الوزارة، وكرمته وزيرة الثقافة.

وكانت «الوطن» انفردت، صباح أمس، بنشر تفاصيل العثور على اللوحة، وتصريحات خاصة للمقاول هشام عبدالمالك حائز اللوحة القيمة والمحامي الخاص به أنسي عمار خلال عمل إجراءات تسليم اللوحة لوزارة الثقافة.