«الوطن» تنفرد بكواليس العثور على لوحة مفقودة من وزارة الثقافة للفنان عبد الهادي الجزار

عثرت «الوطن» على لوحة «من وحي فنارات البحر الأحمر» للفنان التشكيلي الرائد عبدالهادي الجزار، التي كانت مفقودة، وتعود ملكيتها الخاصة لوزارة الثقافة، وتعد من مقتنيات متحف الفن الحديث التابع لقطاع الفنون التشكيلية.

قصة العثور على لوحة «من وحي فنارات البحر الأحمر»

وكشف أنسي عمار المحامي بالنقض، لـ«الوطن» تفاصيل العثور على لوحة «من وحي فنارات البحر الأحمر»، وقال في تصريحات خاصة إن موكله المقاول هشام عبد الملك، لجأ إليه لسؤاله عن لوحة للفنان الكبير عبد الهادي الجزار، دون أن يعرف القيمة المادية والأدبية لهذا العمل الفني الفريد.

وأكمل «عمار» أنه بداية عثور المقاول على اللوحة يعود إلى ما أكثر من 18 سنة، إذ كان والده الراحل يعمل «مقاول هدم» لسنوات، ومن المعتاد أن يحصل المقاول على مخلفات المباني التي يهدمها بحكم عمله، وكانت اللوحة من ضمن هذه المخلفات وموجودة في مخزن خاص منذ 18 عاما ضمن عدد من المقتنيات القديمة وأنقاض المباني.

وتابع المحامي أنه عند العثور على اللوحة منذ سنوات تعرضت لإهمال غير متعمد من جانب العمال في بعض الأحيان، حيث كانوا يتناولون طعامهم على ظهرها كونها من الخشب.

كواليس اكتشاف حقيقة لوحة عبد الهادي الجزار

وعن اكتشاف حقيقة اللوحة الفريدة، قال «عمار»، إنه أثناء فرز مقتنيات توارثها المقاول الابن عن والده، أعجبتته اللوحة وصنع لها بروازا جديد وعلقها في مقهى خاص به في منطقة شبرا الخيمة.

وأشار المحامي، أنه أحد الأشخاص ممن يعرفون القيمة الحقيقية للوحات الفن التشكيلي، عرض على المقاول مبلغا كبيرا لشراء لوحة «من وحي فنارات البحر الأحمر».

وأضاف «عمار» أنه بعد هذا الموقف لجأ إليه المقاول لسؤاله عن حقيقة اللوحة وهل هي مسجلة رسميا لدى وزارة الثقافة من عدمه، وجرى اكتشاف أن اللوحة تاريخية ومن أهم أعمال افنان عبد الهادي الجزار وتعود مليكتها لوزارة الثقافة، وجرى التواصل مع الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، لترتيب إجراءات استلامها من المقاول في أقرب وقت الذي رحب بهذه الخطوة، وقرر وقف بيع اللوحة.

وشدد المحامي على أنه حرر محضرا في برقم 3112 لسنة 2022 عرائض لإثبات امتلاك المقاول اللوحة كإرث عن والده، وليس عن طريق السرقة أو شرائها بشكل غير رسمي، لضمان الحق الأدبي للمقاول الذي توجد بحوزته اللوحة.

وزارة الثقافة تعتبر لوحة الجزار في حُكم المفقودة

وكان الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، قد أعلن مؤخرا عما وصل إلى القطاع من معلومات، حول تداول لوحة مهمة للفنان الرائد عبدالهادي الجزار، التي تحمل عنوان «من وحي فنارات البحر الأحمر»، من ممتلكات وزارة الثقافة ومن مقتنيات المتحف، مشيرا إلى أن العمل يُعد مفقوداً.

وأوضح «سرور» أن اللوحة كانت معارة إلى إحدى الجهات داخل مصر منذ عام 1971، ولم يكن في السابق هناك اهتمام بتتبع مسارات اللوحة المهمة.

وقال رئيس الفنون التشكيلية، إن معلومات وردت إلى القطاع مؤخرا حول احتمالية حدوث عملية عرض وتسويق للوحة الفنان عبدالهادي الجزار.