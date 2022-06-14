مقاول عثر على لوحة مفقودة من «الثقافة»: «زبون شافها في قهوتي وعرض عليّا 2 مليون جنيه»

كشف هشام عبدالملك، مقاول وصاحب مقهى في منطقة شبرا الخيمة في تصريحات خاصة لـ «الوطن» عن كواليس احتفاظه بلوحة مفقودة من وزارة الثقافة، لسنوات طويلة، دون علمه بذلك.

وقال المقاول إن اللوحة «للفنان التشكيلي الرائد عبدالهادي الجزار، وعنوانها: من وحي فنارات البحر الاحمر» كانت ضمن المقتنيات الموجودة في مخزن والده منذ ما يزيد على 18 عاما.

المقاول: شخص عرض علىّ 2 مليون جنيه لشراء اللوحة

وأضاف «عبد الملك» أنه لم يعرف القيمة الكبيرة للوحة، إلا مؤخرا، عندما عرض عليه أحد الأشخاص مبلغ 2 مليون جنيه لشراء اللوحة، وهو ما أثار الشك في نفسه، وبدأ رحلة البحث عن أصل اللوحة وسر العرض الذي تلقاه لبيعها لهذا المبلع الكبير..

واضاف المقاول أن والده الراحل كان صاحب مقاولات متخصصة في أعمال الهدم والإزالة، وكانت تتسلم أعمال هدم مبان حكومية وخاصة، وتؤول إليها مخلفات الهدم والوالد كان يحتفظ بهذه المخلفات في مخزن خاص به.

المقاول: علقت اللوحة في مقهى خاص بي في شبرا الخيمة

وتابع قائلا إن والده كان يحتفظ في مخزنه ببعض المقتنيات والخردة، ومن ضمنها لوحة وزارة الثقافة، وكنا على مدار السنوات السابقة نعامل معها معاملة الخردة لأننا لا نعرف قيمتها.

وحسب حديث المقاول، فإنه منذ 6 أشهر افتتح مقهى جديد في منطقة شبرا الخيمة وخلال تجهيزه قرر الاستفادة باللوحة وصنع لها بروازا خشبيا بمقاس 120 في 140 سنتميتر تقريبا، وعلقها على أحد جدران المقهى.

تفاصيل العرض الذي تلقاه المقاول لبيع اللوحة

وعن تلقيه عرضا بشراء لوحة الفنان عبد الهادي الجزار من أحد زبائن المقهى، قال المقاول: أحد رواد المقهى التفت إلى اللوحة وعرف قيمتها وبعد فترة عرض علىّ 2 مليون جنيه مقابل اقتناء اللوحة.

وتابع «عبدالملك» قائلا «الرقم الخرافي الذي اتعرض علىّ لبيع اللوحة خلاني أشك في الموضوع، فسألت أنسي عمار المحامي الخاص بي، وبدأنا ندور عن أصل اللوحة، وعرفنا إنها ملك الدولة، فرفضنا بيعها، واتخذنا الإجراءات اللازمة لإعادتها لوزارة الثقافة المصرية الجهة المالكة لها».

إعادة لوحة عبدالهادي الجزار إلى وزارة الثقافة

ولفت المقاول إلى أنه حرر اليوم محضرا في قسم الوايلي برقم 3112 لسنة 2022 عرائض، لإثبات امتلاكه اللوحة إرثا عن والده، وليس عن طريق السرقة أو شرائها بشكل غير رسمي، لضمان الحق الأدبي وكي لا توجه إليه تهمة الحصول على اللوحة بطريقة غير رسمية، خاصة بعد اتضاح أنها مفقودة من جهة رسمية منذ سنوات.

وأضاف: تواصلنا مع مكتب الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ورحبت بنا ونبحث معها حاليا إجراءات إعادة اللوحة للوزارة خلال ساعات.

وكان قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور خالد سرور أعلن مؤخرا عن وصول معلومات إليه عن تداول وتسويق لوحة الفنان الكبر عبدالهادي الجزار «من وحي فنارات البحر الأحمر»، والتي كانت من مقتنيات متحف الفن الحديث ومملوكة لوزارة الثقافة، مشيرا إلى أن اللوحة كانت مُعارة داخل مصر منذ ما يزيد على 50 عاما وتحديدا منذ عام 1971 م، وتعد مفقودة.