«القوى العاملة» تنظم ورشة عمل عن مبادئ التوظيف النزيه مع «الهجرة الدولية»

نظمت وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، ورشة العمل الموجهة للإعلاميين من أجل «التوعية بمبادئ التوظيف الأخلاقي والنزيه IRIS»، في اطار المشروع الإقليمي «نحو مقاربة شاملة لهجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال افريقيا» THAMM، الذي يهدف إلى حوكمة هجرة اليد العاملة، وتوفير مسارات هجرة آمنة للانتقال بين الدول مع مراعاة تطوير المهارات ورفع الكفاءات لتناسب مطالب دول المقصد.

النظام الدولي للتوظيف النزيه

وتهدف الورشة للتعريف بالنظام الدولي للتوظيف النزيه، والتعريف بالتحديات التي تواجه العمال المهاجرين، والعمل على تعزيز ظروف معيشية مناسبة لهم، فضلا عن المخاطر التي تتعرض لها الشركات.

وقالت منال عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية، في مستهل كلمتها في الجلسة الافتتاحية للورشة، إنّ التوظيف النزيه يرتبط ارتباطا وثيقا بأهداف الأمم المتحدة لـ التنمية المستدامة 2030، حيث يشتمل الهدف الثامن بشأن العمل اللائق والنمو الاقتصادي، على مقاصد تشكل وسيلة لا غنى عنها لتوفير العمل اللائق وتعزيز التنمية المستدامة، كما تساهم عملية إنشاء ممارسات عادلة في مجال التوظيف بشكل واضح في تحقيق الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة، الذي يسعي للحد مـن انعدام المساواة داخل البلدان فيما بينها، فضلا عن تعزيز الهدف الـ17 الذي يسعي لتعزيز وسائل تنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

حماية حقوق العمال المصريين بالخارج

وأشارت إلى أنّه تماشيا مع الأهداف الأممية ورؤية مصر 2030، تحرص وزارة القوى العاملة على تطبيق مبادئ التوظيف الأخلاقي النزيه لجميع مواطنيها وغيرهم من المقيمين على أراضيها، إضافة إلى تطبيق ذلك حيال العمال المصريين المهاجرين الذين يسعون لحياة أفضل خارج حدود البلاد، من خلال تنفيذ الأطر التشريعية والقانونية لحماية العمال وضمان حقوقهم، وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الانتاجية.

ولفتت إلى أهمية وضع السياسات التي تعمل على تنظيم عملية التوظيف والتوعية بالمخاطر التي قد تواجه العمال وأصحاب الأعمال والتفتيش على الانتهاكات المحتملة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الانتهاكات والإشراف على عملية التوظيف، إضافة إلى إبرام عدد من الاتفاقيات الثنائية لحماية حقوق العمال المصريين بالخارج مع الدول المضيفة.

وأكدت أهمية دور وسائل الإعلام خاصة في ظل التقدم العلمي والثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم، حيث تلعب دورًا جوهريًا في إثارة اهتمام الجمهور بالقضايا والمشكلات المطروحة، وتعد وسائل الإعلام مصدرًا رئيسًا يلجأ إليه الجمهور في استقاء معلوماته عن كافة القضايا السياسية، والثقافية، والاجتماعية بسبب فاعليته الاجتماعية وانتشاره الواسع، فضلا عن دوره المهم في تشكيل الوعي الاجتماعي.

مبادئ التوظيف الأخلاقي

ودعت الحضور، إلى نشر قيم النزاهة ومبادئ التوظيف الأخلاقي وتعزيز ممارساته، والتعريف بأخطار ممارسات الاحتيال في التوظيف، والتي يمكن أن تصل إلى العمل القسري، وكذلك التوعية بأهمية احترام المعايير الدولية لضمان حماية العمال وتوفير الحماية الاجتماعية لهؤلاء المنتقلين الى وجهات مختلفة بحثا عن العمل وتوفير سبل لحياة افضل.

وفي ختام كلمتها، تمنت أن تثمر ورشة عمل عن نتائجها المنشودة من خلال تبادل الخبرات والمعارف، بشأن قضايا وممارسات التوظيف النزيه، بما يساهم في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وضمان الاستقرار في بيئة العمل.

حضر الورشة نخبة من الإعلاميين المعنيين بتغطية ملف العمل والعمال، وبعض ممثلي المكاتب الإعلامية بالوزارات المعني، فضلا عن رشا عبدالباسط ، مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدولية والإقليمية، والدكتورة أميرة زكي، منسق المشروع من وزارة القوى العاملة، ومروة مصطفى، مسؤول برامج، فريق نظام النزاهة الدولي، بمقر المنظمة الدولية للهجرة بجنيف، وديانا مروكا، مسؤول برامج، فريق نظام النزاهة الدولي، بمقر المنظمة الدولية للهجرة بجنيف.