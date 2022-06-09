«سعفان» يشهد حفل تخرج سفراء المناخ الأفارقة والمصريين بـ«عين شمس»

شارك وزير القوى العاملة محمد سعفان، في الاحتفالية التي تنظمها جامعة عين شمس لتخريج سفراء المناخ الأفارقة والمصريين بقاعة المؤتمرات بكلية الصيدلة، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة.

حضر الاحتفالية الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وهشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومصطفي الشربيني رئيس مجلس أمناء مؤسسة الفريق التطوعي ورئيس المبادرة، ونهى سمير دنيا عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، وهالة عوض الله وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونواب ومساعدي وزراء المالية والتضامن الاجتماعي والبيئة، وعدد من سفراء الدول الأفريقية وممثلي المنظمات الدولية والاتحاد النوعي للمناخ.

في مستهل كلمته قال وزير القوى العاملة: «نحتفل اليوم بالبرنامج التدريبي لسفراء المناخ الأفارقة والمصريين، والذي يتزامن مع احتفالنا باليوم العالمي للبيئة، وتنظمه كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، وهذا البرنامج التدريبي هو أحد برامج ومخرجات مبادرة اتحضر للأخضر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعاون مع مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني ضمن فعاليات مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي التي شاركت كلية الدراسات البيئية في تأسيسها».

وأكد الوزير، أن هذا البرنامج يهدف لحشد جهود الطلاب والباحثين من الأفارقة والمصريين لبناء جسور المعرفة المناخية مع المجتمع في ظل استضافة مصر لقمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 بشرم الشيخ نوفمبر المقبل، وبالتوازي مع الاهتمام العالمي بقضية التغيرات المناخية.

وقدم الوزير الشكر والتقدير لجامعة عين شمس العريقة على استمرار جهودها الحثيثة في الاهتمام بهذا الملف المهم، مشيراً إلى أنه خلال شهر يونيو من العام الماضي 2021، حضر بدعوة كريمة من رئيس الجامعة افتتاح وحدة التحول للأخضر، ومشروع «بي جرين» لتدوير المخلفات، فضلاً عن افتتاح معرض المنتجات البيئية عبر استخدام وإعادة تدوير المخلفات.

واستطرد الوزير قائلاً: «تنظيم هذا الاحتفال يأتي تماشيا مع الخطوات الجادة للحكومة المصرية نحو بناء تنمية اقتصادية واجتماعية عادلة وشاملة بكافة محافظات مصر وإطلاق استراتيجيات حديثة تهتم بتحقيق اقتصاد أخضر والحد من الانبعاثات الكربونية للتعامل مع التحديات العالمية من التغيرات المناخية ونقص الأمن الغذائي لتصب جميعها إلى تحقيق رؤية مصر 2030 والانطلاق بمصر نحو المستقبل».

وفي ختام كلمته دعا الوزير إلى إعادة التفكير في كيفية استهلاك موارد الأرض المحدودة، كما دعا الشركات التجارية في مختلف قطاعات العمل لتطوير نماذج أكثر مراعاة للبيئة والانتقال إلى الاقتصاديات الخضراء.

بدوره، قدم رئيس جامعة عين شمس، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على المشاركة بصفة مستمرة في الفعاليات التي تنظمها الجامعة، مرحبا بالأشقاء من جميع الدول الأفريقية، وفريق عمل كلية الدراسات البيئية على تنظيم تلك المبادرة ورعايتها لهذا التخصص الفريد على نحو 40 عاماً.

تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن التغيرات المناخية التي يعيشها العالم أجمع اليوم أصبحت من الأمور المهمة لتحقيق الاستدامة والتحول الرقمي في جميع الدول، وفي ظل ذلك تنتظر الدولة المصرية وتعد للحدث الأكبر حول ذلك الموضوع وهو مؤتمر cop – 27 في نوفمبر 2022 تحت توجيهات الرئيس السيسي، والذى يحظى باهتمام جميع الوزارات والجهات داخل الدولة، وفي ظل اللجنة العليا المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتنظيم ذلك الحدث العالمي، وتم إصدار العديد من القرارات لتحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء بمعنى الكلمة على أرض الواقع وتحويل 145 فندق إلى فنادق صديقة للبيئة، والتحول بوسائل المواصلات واستخدام الطاقة والمياه لتكون مثالاً للعالم أجمع يحتذى به في المدن الخضراء.

وأضاف رئيس الجامعة أنه حالياً يتم تدشين تحالف فيما بين الجامعات المصرية الحكومية والخاصة لتقوم بدورها في هذا المؤتمر العالمي الهام، كما نتطلع إلى أن يمتد ذلك التحالف قريباً إلى الجامعات الأفريقية لدراسة أيسر الطرق لتنفيذ تلك الأفكار في جميع المجالات للوصول إلى نتائج وتوصيات تساهم في تفعيل الوعود التي تم الوصول إليها في مؤتمر cop 26 السابق.

أثر التغيرات المناخية على الصحة العامة ونقص الغذاء والمياه

من جانبها رحبت عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بالوزير ورئيس الجامعة ونوابه والحضور، مؤكدة أن تلك المبادرة تناولت مفهوم المناخ والتغيرات المناخية والطاقة الجديدة والمتجددة والمدن المستدامة والجغرافيا المناخية، وأثر التغيرات المناخية على الصحة العامة ونقص الغذاء والمياه والمحاصيل الزراعية والأحياء المائية والتنمية المستدامة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والإعلام المناخي.

وأضافت، أن مبادرة المليون شاب من أجل المناخ التي أطلقتها جامعتي عين شمس والأزهر بالتعاون مع مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني ضمن فعاليات مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي بمثابة برنامج تدريبي رائد في أفريقيا والشرق الأوسط لاستهداف تخريج 5000 سفير مناخ، وأن كل سفير مناخ يتعهد بتدريب 250 طالبا جامعيا مجانا وجاري تدريب وتأهيل الشباب من طلاب 6 جامعات مصرية، ويستعد البرنامج لإطلاق برنامج تدريبي ضمن المبادرة لمحو الأمية الكربونية في مراكز الشباب قريبا والمدارس لإعداد سفير المناخ الصغير.