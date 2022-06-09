«سعفان» يكشف موعد انتخابات النقابات العامة والاتحادات العمالية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنّه اعتبارا من السبت المقبل، سيتم فتح باب الترشح لانتخابات مجالس إدارة النقابات العامة، بحيث يتم إعلان أسماء المرشحين 12 من نفس الشهر، والطعون 13 يونيو، والبت فيها 14 من نفس الشهر، وإعلان الكشوف النهائية 15 يونيو.

انتخابات النقابة العامة

وأوضح وزير القوى العاملة، أنّ انتخابات النقابات العامة، تنطلق يوم الخميس الموافق 16 من الشهر ذاته، والتظلم من النتيجة 17 يونيو، والبت في التظلم 18 من الشهر ذاته، وإيداع الأوراق 19 يونيو 2022.

انتخابات الاتحادات النقابية العمالية

وكشف سعفان، عن موعد انتخابات الاتحادات النقابية العمالية، موضحا أنّه سيتم فتح باب الترشح لها يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022، إعلان أسماء المرشحين 22 من الشهر ذاته، والطعون 23 يونيو، والبت فيها 24 من نفس الشهر، وإعلان الكشوف النهائية 25 يونيو.

ولفت الوزير، إلى أن الانتخابات تنطلق يوم 26 من الشهر ذاته، والتظلم من النتيجة 27 يونيو، والبت في التظلمات 28 من الشهر ذاته، وإيداع الأوراق 29 يونيو 2022.