2 مليار جنيه من بنك البركة للمشروعات الصغيرة.. سعر الفائدة يصل لـ8%

كشف بنك البركة عن إعادة هيكلة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن الاستراتيجية الجديدة التي ينتهجها البنك خلال الفترة المقبلة، إذ يقدم تمويلات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل للشركات الصغيرة والمتوسطة المنتظمة العاملة في المجال الصناعي والطبي والطاقة المتجددة إضافة إلى نشاط المقاولات والشركات العاملة في النشاط والتصنيع الزراعي وغيرها من الأنشطة التجارية، التي يصل حجم أعمالها بداية من مليون جنيه وحتى أقل من 200 مليون جنيه، طبقاً لمبادرة البنك المركزي المصري.

3 مليارات جنيه المحفظة الحالية لتمويلات المشروعات

قال حازم حجازي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة البنك، في تصريحات صحفية، إنَّ الهدف من هيكلة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو التوسع فى التمويلات خلال الفترة المقبلة لدعم الشركات، مضيفًا أنَّ المحفظة الحالية لتمويلات المشروعات بلغت 3 مليارات جنيه، ويستهدف البنك الوصول بها إلى 5 مليار جنيه بنهاية العام الجاري.

وتوقع «حجازي»، ضخ أكثر من ملياري جنيه تمويلات جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية عام 2022، بما يسهم في توافق البنك مع توجيهات البنك المركزي المصري بضرورة أن تصل التمويلات إلى 25% من إجمالي تمويلات البنك لهذا القطاع

ومن جهته، قال أحمد سليمان رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنَّ البنك يمول الشركات الصغيرة والمتوسطة لكل المنشآت في الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية، التي تتراوح مبيعاتها ما بين مليون وحتى أقل من 200 مليون جنيه وذلك طبقاً لاحتياجات كل عميل، فضلاً عن تقديم البنك التمويلات ضمن مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بسعر عائد 5٪ و8٪ وبأسعار عائد تنافسية لباقي الأنشطة التي لا تنطبق عليها المبادرة.

بروتوكول تعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية

وعلى صعيد اهتمام البنك بتمويل المشروعات المتناهية الصغر، وقع البنك خلال شهر أبريل الماضي بتوقيع بروتوكول تعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية بتقديم تمويل بقيمة 300 مليون جنيه.

ويأتي هذا التعاون تماشياً مع سعي الدولة للمضي قدمًا في الإصلاحات ودفع الجهود التنموية في مختلف المجالات، وبدء برنامج الإصلاح الهيكلي وخلق فرص للعمل ومعالجة التحديات التى تواجه قطاع التمويل متناهي الصغر من خلال المبادرات المختلفة، كما يعزز هذا التعاون الشمول المالي تماشياً مع خطة البنك المركزي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي تأتي في صدارة أولوياته.