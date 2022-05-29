عائدها 14%.. شهادة جديدة من بنك البركة تبدأ من 1000 جنيه

أعلن بنك البركة عن طرح شهادة لمدة ثلاث سنوات بأعلى عائد شهري في البنوك المصرية حيث تقدم الشهادة الجديدة للعملاء عائدا شهريا متغير لا يقل عن ١٤٪ ويبدأ الحد الأدنى للإيداع والتمتع بمميزات الشهادة الجديدة من ١٠٠٠ جنيه ومضاعفاته.

منتجات مصرفية تنافسية

وتهدف الشهادة الجديدة إلى تقديم منتجات مصرفية تنافسية للعملاء تشجيعاً لكافة العملاء من كافة الفئات الاقتصادية للبدء في خططهم وتحقيق الاستقرار.

وقد صرح حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة أن «إطلاق الشهادة الجديدة يعكس قدرة البنك على التنافس بقوة في السوق المصري الواعد من خلال تقديم منتجات تلبي احتياجات قاعدة عريضة من العملاء وتتماشى مع استراتيجية البنك المركزي المصري، ومازال لدينا العديد من المفاجآت التي سيتم طرحها خلال الفترة القادمة والتي تهدف جميعها لزيادة حصة البنك في السوق المصري والتوسع ليس فقط على صعيد خدمات التجزئة المصرفية ولكن في كافة القطاعات التي يعمل بها البنك».

وفي هذا السياق، أضاف عبد العزيز سمير، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع ببنك البركة: «هدفنا الرئيسي هو فهم الاحتياجات والمتطلبات المختلفة والمتغيرة لكافة العملاء بل والاستجابة لمتغيرات السوق أيضاً، ومن هنا جاء إطلاق الشهادة الجديدة التي تعد الأولى من حيث العائد التي تقدمه أو عدد السنوات أو الحد الأدنى للإيداع، نعمل جاهدين من خلال استراتيجية مدروسة على تعزيز محفظة منتجات التجزئة المصرفية للبنك بخيارات مختلفة وبعوائد تتنوع ما بين الشهري والربع سنوي والنصف سنوي أو مع نهاية مدة الوعاء الادخاري».

369 مليون جنيه صافي أرباح الربع الأول للبنك

يذكر أن بنك البركة قد أعلن مؤخرا القوائم المالية المجمعة، خلال الربع الأول من 2022، وكشفت نتائج أعمال بنك البركة عن تحقيق صافي الأرباح خلال الربع الأول من العام الحالي وبلغت نحو 369 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 268 مليون جنيه عن الربع الأول لعام 2021 وذلك بزيادة بنسبة 37.50٪، وارتفع صافى العائد بنسبة 13.6٪ ليصل إلى 719 مليون جنيه مقارنة بحوالي 633 مليون جنيه عن الربع الأول لعام 2021.