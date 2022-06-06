بنك البركة يعلن أسعار الفائدة لقرض تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أعلن بنك البركة عن أسعار الفائدة لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الجديدة، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والاقتراض، وأكد البنك أن سعر الفائدة 10.5% على قرض تمويل المشروعات.

أسعار الفائدة على القرض

وقال بنك البركة فى بيان تم نشره على الموقع الرسمي للبنك، إنه يتم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الجديدة والقائمة، وذلك بمناسبة عقد المشاركة الموقع بين بنك البركة والصندوق الاجتماعي للتنمية.

وأكد بنك البركة أن قرض تمويل المشروعات يتم في شكل عقد المشاركة الإسلامية بين البنك والصندوق الاجتماعي للتنمية بمبلغ إجمالي قدره 200 مليون جنيه، حيث يتم تقديم تلك التمويلات للمشروعات الجديدة والقائمة والمنشآت الفردية والشركات.

شروط قرض تمويل المشروعات من بنك البركة

وأعلن بنك البركة عن شروط الحصول على قرض تمويل المشروعات بسعر الفائدة، وجاءت كالتالي:

- لا يزيد رأس مال المنشأة عن مليون جنيه.

- لا يزيد عدد العاملين بالمنشأة عن 50 عامل.

- الحد الأقصى للتمويل 5 مليون جنيه.

- مدة تمويل رأس المال العامل حتى سنتين.

- مدة تمويل الآلات والمعدات حتى 48 شهرا.

- يتم التمويل وفقاً لصيغة المرابحة الإسلامية المعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية.

- أسعار الفائدة بمعدل العائد 10.5% سنويا.

- يجب تقديم ضمانات منها وثيقة تأمين ضد مخاطر عدم السداد، و تحديد مصادر سداد وفقاً لدراسة البنك وظروف نشاط العميل راغب الحصول على قرض التمويل.

الاقتصاد المصري

وفي نفس السياق قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن رفع أسعار الفائدة خلال قرار البنك المركزي المصري بـ2% يأتي في صالح الاستثمار في الجنيه المصري، وفي صالح الاقتصاد المصري بشكل كبير، وهو ما جعل الجنيه المصري الأكثر ربحية خلال الفترة الحالية، وذلك لزيادة الاستثمار فيه.

وكان البنك المركزي المصري أعلن عن رفع سعر الفائدة 200 نقة على الإيداع والاقتراض.