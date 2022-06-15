«المفوضية الأوروبية»: سندعم مصر بـ100 مليون دولار لتأمين الموقف الغذائي

قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوربية، إن المفوضية تقف إلى جانب مصر فيما يتعلق بأزمة الغذاء الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، لافتة إلى أن أوروبا ستدعم مصر بـ100 مليون دولار من أجل تأمين الموقف الغذائي خلال الفترة المقبلة ومواجهة تداعيات وقف تصدير القمح من أوكرانيا وروسيا.

وأضافت فون دير لاين خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنها تأمل أن يساهم هذا الدعم في تعزيز مخزون الحبوب، لافتة إلى أن هذا على المدى القصير فقط، مشيرة إلى أنه على المستوى المتوسط والبعيد تستهدف تعزيز وتجديد الإنتاج المحلي.