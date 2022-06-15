«رئيسة المفوضية الأوروبية»: مصر في جوهر عملية الاعتماد على الذات لتوفير الغذاء

قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إنه تم تناول العديد من الموضوعات الهامة منها التكنولوجيا في مجال الزراعة، إضافة للتحول الرقمي وتغير المناخ.

وأضافت فون دير لاين خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن إنتاج الغذاء في المنطقة تحسن وتزايد، وأنه مع مرور الوقت سوف ينخفض الاعتماد على المناطق الأخرى، وهو ما يكفل الجودة الثابتة للغذاء، مشيرة إلى أن هذه هي المصلحة المشتركة التي نستهدفها.

إنتاج الغذاء في المنطقة تحسن

ولفتت رئيسة المفوضية الأوروبية، إلى أن مصر تأتي في جوهر هذه النقلة التي سوف تتحقق، مشيرة إلى تطلعها للعمل على هذا الأمر من خلال حشد الجهود لتحقيق استجابة دولية واسعة.

وأوضحت فون دير لاين أنه من الضروري على الوقوف على المستوى العالمي لإدارة أزمة أمن الغذاء، لإيجاد حلول عادلة للجميع، وتوزيع الحبوب عالميًا على سبيل المثال، خاصة بالبلدان التي تعتمد على هذا الغذاء يوميًا.