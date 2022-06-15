«المفوضية الأوروبية»: مصر شريك موثوق لإمدادنا بالطاقة

قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوربية، إن المفوضية الأوروبية تستهدف زيادة التعاون في مجال الطاقة مع مصر، لافتة إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية قد أثرت على أوروبا في مجال الطاقة، بسبب اعتمادها على الوقود الروسي.

وأضافت فون دير لاين خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المفوضية تستهدف التخلص من الاعتماد على الوقود الروسي، من خلال تنوع الاعتماد على موردين آخرين يمكن الوثوق بهم، مشيرة إلى أن مصر شريك موثوق به بالنسبة لأوروبا.

خطوة عملاقة

ولفتت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى تضمن المناقشات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي موضوع الطاقة وإمداد أوروبا بها، وتم بالفعل توقيع مذكرة تفاهم هذا الصباح لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر ثم تسييل الغاز بها ثم نقله إلى الاتحاد الأوروبي واصفة هذه الخطوة بالعملاقة.

وأشارت فون دير لاين إلى أن هذه الخطوة هامة لإمداد الطاقة لأوروبا، وهي خطوة هامة لمصر كذلك لتصبح مركزا إقليميا للطاقة، لافتة إلى تطلع الاتحاد الأوروبي للأشكال الجديدة للطاقة، والتي يقصد بها الطاقة المتجددة.