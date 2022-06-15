رئيسة المفوضية الأوربية: مصر محظوظة بالشمس والرياح.. وستكون رائدة في الطاقة المتجددة

وصفت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوربية، مصر بأنها «دولة محظوظة»، نظرًا لتوافر الموارد المطلوبة للطاقة المتجددة من الشمس والرياح، لافتة إلى أنها تعد من مصادر الطاقة في المستقبل، وسيكثر الطلب كثيرًا عليها، مشيرة إلى تطلع الاتحاد الاوربي لهذه الأشكال الجديدة من الطاقة.

مباحثات لاين مع الرئيس السيسي

وأضافت فون دير لاين خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لابد من التعاون والنقاش حول كيفية وضع البنية التحتية والتكنولوجيا المطلوبة التي تلائم الطاقة المتجددة، مثل الشراكة في إنتاج الهيدروجين، والتي تسير في خطى جيدة للغاية، ونتطلع لإطلاقها خلال «cop 27» في شرم الشيخ.

لاين: مصر لديها إمكانيات رائدة في مجال الطاقة

ولفتت رئيسة المفوضية الأوربية إلى أن مصر لديها الإمكانيات لكي تكون رائدة في مجال الطاقة المتجددة، لإنتاج الطاقة المتجددة وتصديرها، وسوف تلعب دورًا محوريًا في «cop 27»، لكي تبقي المجتمع الدولي على تحقيق أهداف المناخ والطاقة النظيفة وما يلزمها.