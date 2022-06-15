«القومي لذوي الإعاقة»: تدريب 20 ألف معلم وأخصائي على التعلم الذكي والدمج

أكّدت الدكتور إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أنَّ الوفد المصري المشارك في فعاليات أعمال الدورة الـ15 لمؤتمر دول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، استعرض أمس جهود الدولة المصرية في دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وأهم المكتسبات التي حصلوا عليها على كل المستويات التشريعية والقانونية والتأهيلية وغيرها من الأمور.

دعم القيادة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة

ونوهت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى أنَّ كلمة مصر شملت استعراض دعم القيادة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة وتبني قضاياهم، تفعيلًا لسياسات تحقيق المساواة، والعدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، والاستثمار في البشر، مبينة أنَّ الدولة المصرية تشهد طفرة حقوقية فيما يخص قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

توفير الدولة للدعم النقدي

وفيما يخص الحق في الحماية الاجتماعية، قالت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أنَّ كلمة مصر أشارت إلى توفير الدولة الدعم النقدي لـ1,2 مليون من ذوي الإعاقة بتكلفة تبلغ 5,1 مليار جنيه سنوياً، وتخصيص 5% من مشروعات الإسكان الاجتماعي لـ ذوي الإعاقة، وزيادة الحضانات الصديقة بنسبة 20%، والتوسع في خدمات الرعاية والتأهيل لتشمل 200 ألف طفل سنوياً من خلال 417 جمعية أهلية و190 كيانًا تأهيليًا ومؤسسة، أما الحق في العمل، فقد تم توفير 27 ألف فرصة عمل ومشروعات تمكين اقتصادي، بالإضافة إلى التدريب المهني والفني، وإطلاق أول شبكة قومية لتشغيل ذوي الإعاقة، وإتاحة البورصة المصرية لذوي الإعاقات البصرية.