12 ألف طالب من ذوي الإعاقة يستفيدون من خدمات وحدات التضامن بالجامعات

استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا قدمه الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق عام برنامج وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات عن الأنشطة المنفذة للأشخاص ذوي الإعاقة بوحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات.

12 ألف من ذوي الإعاقة يستفيدون من خدمات وأنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية

وبلغ عدد المستفيدين من الطلاب ذوي الإعاقة من خلال وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات نحو 12,100 مستفيد، حيث قامت الوحدات من اليوم الأول لتواجدها بالجامعات ببحث الصعوبات التي يواجها الطلاب ذوي الإعاقة في مرحلة التعليم الجامعي، وحصر احتياجاتهم طبقاً لنوع الإعاقة، وذلك لإعداد خطة استجابة لتلك الاحتياجات والوفاء بحقوقهم في حدود مهام وإمكانات وزارة التضامن الاجتماعي.

جدير بالذكر أن عملية بحث وتقصي آراء واحتياجات الطلاب تمت إما عن طريق التفاعل المباشر داخل الجامعات خاصة من الطلاب المترددين على الوحدات بالجامعات، أو من خلال التواجد الميداني، والمقابلات، والحلقات النقاشية التي يجريها فريق العمل الموكل إليه مهام البحث وحصر الاحتياجات.

وإيماناً بمبادئ تكافؤ الفرص التعليمية وأن التعليم حق للجميع لكل الفئات وتحت أي ظروف، فقد تم دفع المصروفات الدراسية لأكثر من 3,000 طالبة وطالب غير القادرين باعتبارهم مستحقين للدعم التعليمي، وتحت شعار قادرون باختلاف بلغ عدد المستفيدين من المعسكرات والدورات التدريبية والندوات التوعوية بقضايا الإعاقة حوالي 5,600 طالب وطالبة.

ووصل عدد المعسكرات إلى 17 معسكرًا تضمنت العديد من المسابقات الرياضية والترفيهية التي تم تكييفها للطلاب ذوي الإعاقة مثل كرة الجرس، سباق الكراسي المتحركة، كرة اليد والسلة والتنس، العزف على الآلات الموسيقية والغناء. كما اشتملت الأنشطة على التدريب على الأعمال الحرفية والصناعات اليدوية مثل أعمال الديكوباج، وصناعة الإكسسوار بالمنزل، وعمل الخيامية، وعمل الكروشيه، وغيرها من الحرف ذات الصلة.

ومن جانب آخر، قامت وحدات التضامن بتوفير حوالي 1,700 جهاز تعويضي أو أداة مساعدة للطلاب ذوي الإعاقة بما يشمل كراسي متحركة، وسماعات، وعصا بيضاء، ولاب توب ناطق للمكفوفين.

تنظيم زيارات للطلاب ذوي الإعاقة وغيرهم من الطلاب إلى مراكز التكوين المهني

وقد قامت وحدات التضامن بتنظيم زيارات للطلاب ذوي الإعاقة وغيرهم من الطلاب إلى مراكز التكوين المهني ومراكز التأهيل بهدف التوعية بخدمات التأهيل المتاحة بالمراكز، بالإضافة إلى تعريف الطلاب من غير ذوي الإعاقة بأسس الدمج والتعامل معهم بصفتهم قادرون باختلاف، كما قامت الوحدات باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة وتوجيه الخدمات المساعدة لقرابة 1670 من طلاب الجامعات.

واستفاد 2400 من الطلاب من ورش العمل والدورات التدريبية التي نفذتها وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، وشملت وسائل الإسعافات الأولية، مبادئ لغة الإشارة، الشمول المالي وطرق فتح حسابات ببنك ناصر الاجتماعي، المسئولية المجتمعية نحو الأشخاص ذوي الإعاقة، التدريب من أجل التوظيف والدمج في سوق العمل، وغيرها من الموضوعات.

يشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت برنامج وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية منذ بداية عام 2021، وتم تنفيذه داخل 29 جامعة تتضمن الجامعات الحكومية، وجامعة الأزهر بفروعها الثلاثة، والجامعة المصرية الروسية، وتسعى الوزارة إلى التوسع في بقية الجامعات المصرية الخاصة.

تسويق قضايا التضامن لدى شباب الجامعات

وتهدف وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات إلى تسويق قضايا التضامن لدى الشباب وبصفة خاصة شباب الجامعات، والعمل على توظيف طاقاتهم وقدراتهم نحو الوفاء بالخدمات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية والتنشئة على أهمية التطوع والمشاركة في العمل العام انطلاقاً من المسئولية الاجتماعية للفرد نحو مجتمعه، كما تهدف الوحدات إلى حصر احتياجات الشباب الاجتماعية والاقتصادية للطلاب داخل الجامعات والاستجابة لها طبقاً لرسالة وزارة التضامن نحو هذه الفئة العمرية بشكل عام، وبشكل أخص نحو الطلاب غير القادرين وذوي الإعاقة ومن يرغبون في تنمية أنفسهم اجتماعياً واقتصادياً.

كما يتواجد بالجامعات أيضاً صندوق مكافحة التعاطي والادمان من خلال بيوت التطوع لتعزيز التوعية بمخاطر المخدرات، وإتاحة الخط الساخن والمقابلات الشخصية للإجابة على تساؤلات الطلاب حول التعاطي والإدمان، وإتاحة الفرص للتعافي من خلال الاستضافة في مراكز التعافي للصندوق على مستوى الجمهورية، وحضور جلسات الدعم الأسري ودعم الأقران للمتعافين، وإتاحة الإقراض لعمل المشروعات من خلال التعاون مع بنك ناصر الاجتماعي للدمج في المجتمع بعد التعافي.

جمعية الهلال الأحمر المصري

كما تتواجد أيضاً جمعية الهلال الأحمر المصري بأنشطتها المتنوعة ما بين التعاون مع الجامعات بشأن القوافل الطبية للمناطق المحيطة وفي المحافظات المستهدفة، وأنشطة التبرع بالدم، وجلسات التدريب على الإسعافات الأولية، وحصر المتطوعين الراغبين في التطوع لخدمات الهلال الإغاثية والصحية والاجتماعية على مستوى الجمهورية.