رابط نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2022 برقم الجلوس

يبحث الكثيرون عن رابط نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2022 برقم الجلوس، عبر بوابة الأزهر الشريف، لاسيما بعد اعتماد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام ‏الدراسي 2021/2022‏‎، صباح اليوم الأربعاء.‎

نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الشريف

وأعلن الأزهر الشريف أن النتيجة متاحة عبر بوابة الأزهر الشريف من الآن، أمام جميع الطلاب، برقم الجلوس، حيث يدخل الطالب على رابط نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2022 برقم الجلوس، ويتخذ مجموعة من الخطوات، أولها الضغط على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا.

ثم يختار الطالب نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 الترم الثاني، بعدها يقوم بتسجيل رقم الجلوس والضغط على بحث لتظهر نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 الترم الثاني.

تفوق الفتيات في المعاهد الأزهرية

ووفقا لما أعلنه الأزهر الشريف فور اعتماد وكيل الأزهر النتيجة، شهدت النتيجة تفوقًا للفتيات على البنين في الشهادتين الابتدائية والإعدادية، حيث بلغت ‏نسبة النجاح بين الفتيات في الشهادة الابتدائية 83.43%، ‏وعددهن 69940 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين ‏‏74.78%، وعددهم 75673 طالبًا بنسبة نجاح عامة 78.96%.

وفي نتيجة الشهادة ‏الإعدادية، بلغت نسبة النجاح بين الفتيات 77.90%، وعددهن 66170 طالبة، في حين ‏بلغت نسبة البنين ‏‏63.58%، وعددهم 75662 طالبًا بنسبة نجاح عامة 70.29%.‎