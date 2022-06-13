نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 عبر بوابة الأزهر.. اعرف توزيع الدرجات

يبحث الكثيرون عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 وتوزيع الدرجات، إذ أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، أنه يتم احتساب النتيجة بمجموع درجات الطالب في الفصلين الدراسيين الأول والثاني بعد أن أصبح الطلاب يمتحنون في كل ترم على حده.

وعن توزيع الدرجات الخاصة بنتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022، أكد أنه يتم حساب مجموع الطالب في الصف الثالث الإعدادي الأزهري على المواد الأساسية فقط، إلا أنه يشترط للنجاح أن يجتاز الطالب المواد غير المضافة للمجموع للنقل للمرحلة الثانوية.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية

وذكر قطاع المعاهد الأزهرية، أنه يبلغ المجموع الكلي للفصلين الدراسيين خلال نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022، يبلغ 490 درجة، موضحا أن توزيع الدرجات بالنسبة للمواد في الفصلين الدراسيين يكون، مادة أصول الدين 100 درجة، مادة اللغة العربية 100 درجة، وفي مادة الرياضيات 60 درجة، وفي مادة الفقه 50 درجة، وفي مادة القرآن الكريم 40 درجة، ومادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة، وفي مادة العلوم 40 درجة، وفي مادة اللغة الأجنبية 40 درجة، أما مادة الثقافة الإسلامية 20 درجة.

جدير بالذكر أنه بعد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، لا يتدخل مجموع الطالب في الشهادة الإعدادية الأزهرية في دخوله المرحلة الثانوية، حيث درجة النجاح تؤدي لنقل الطالب للصف الأول الثانوي مباشرة، وتعد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية مؤشر على مستوى الطالب وما يمكن أن يقدمه في المرحلة التالية.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية، يعد مختلفا عن أقرانهم في التعليم العام بسبب الاختلاف الكبير بين نظام التعليم، برغم أن طلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري يدرسون نفس مناهج التعليم العام في العلوم والدراسات والرياضيات واللغة الأجنبية، إلا أن المناهج الأزهرية تطبق في اللغة العربية وأصول الدين والفقه والثقافة الإسلامية، علاوة على امتحان طلاب الأزهر في القرآن الكريم.