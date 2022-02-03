رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022.. التفاصيل وطريقة الاستعلام

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022، لا سيما بعد انتهاء أعمال تصحيح أوراق الإجابة لطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر الشريف في بداية الأسبوع الجاري.

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022

وعلمت «الوطن» من مصادر مطلعة أن كافة الأوراق تخضع حاليا إلى المراجعة والرصد لضمان عدم ظلم الطلاب في الدرجات، وتم إرسال جميع النتائج على أسطوانات مدمجة للكنترول الرئيسي في القاهرة استعدادا لرصد الأوائل على مستوى الجمهورية.

وعن طريقة إعلان النتيجة، من المنتظر أن يتم نشر رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022 عبر بوابة الأزهر، خاصة مع قرب إعلان نتائج الطلاب في امتحانات الفصل الدراسي الأول عبر البوابة الأزهرية، وفقا للخطة الرقمية التي تبنتها الحكومة مؤخرا لتلبية متطلبات المواطنين بشكل الإلكتروني والاستفادة القصوى من الثورة التكنولوجيا الحديثة.

امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022 عقدت في لجان مؤمنة

يشار إلى أن امتحانات طلاب الشهادة الابتدائية في الأزهر الشريف كانت أجريت خلال الفترة من 20 – 26 يناير الماضي داخل لجان امتحانية خاضعة للإجراءات الاحترازية لتفادي عدوى انتشار كورونا.

وعن طريقة الاستعلام عن رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022 يتم الدخول على بوابة الأزهر الشريف، ثم اختيار أيقونة الشهادة الإعدادية، وتحديد الصف المقيد به الطالب والفصل الدراسي، وكتابة بيانات الطالب كاملة، وكتابة رقم جلوس الطالب في الامتحانات، ثم الاستعلام، ومن المقرر أن تظهر جميع درجات الطالب في المواد الدراسية.

ومن المقرر أن يتم إعلان رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022 قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني في 19 فبراير الجاري وفقا للجدول الزمني للعام الدراسي الحالي 2021-2022 والذي تم اعتماده رسميا قبل انطلاق العام الدراسي في 9 أكتوبر الماضي.