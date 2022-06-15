«هي لمستقبل رقمي».. برنامج تدريبي بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة

استقبل المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أول دفعة أفريقية ضمن فعاليات مبادرة هي لمستقبل رقمي بالتعاون مع شركة سيسكو العالمية.

وأشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى أهمية البرامج والدورات التدريبية لبناء القدرات الرقمية المختلفة، وتهدف مبادرة «هي لمستقبل رقمي»، سد الفجوة الرقمية بين الجنسين في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي، وينفذ المبادرة مركز التنمية الأفريقية وشبكة تدريب لمعاهد الادارة الأفريقية «تنمية» بالمعهد.

وأكدت أنها المبادرة الأولي من نوعها في جمهورية مصر العربية والقارة الأفريقية التي تستهدف السيدات والشابات من سن 18 وحتى 50 عاما، العاملات بالجهات الحكومية والقطاع الأهلي، موضحة أن المبادرة تتناول موضوعات عديدة خاصة بالحاسب الآلي مثل مبادئ الحاسب الآلي، أنظمة التشغيل الخاصة بالحاسب الآلي وأنواعها المختلفة، التعامل مع شبكة الانترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، إدارة الاجتماعات عن بُعد عبر تطبيق zoom ومفاهيم عن الأمن السيبراني والتحول الرقمي.

تمكين المرأة الأفريقية في عصر التحول الرقمي

وأكدت الدكتورة حنان رزق، مدير مركز التنمية الإفريقي بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن مبادرة هي لمستقبل رقمي في نسختها الإفريقية تأتي في إطار حرص المعهد على المشاركة الفعالة من خلال البرامج التدريبية المتنوعة لتمكين المرأة الأفريقية في عصر التحول الرقمي وسد الفجوة التكنولوجية للسيدات الأفريقيات والمساهمة في تأهيلهم ونقل الخبرات التقنية لهم لزيادة فرص العمل المستدامة للسيدات استنادًا لرؤية وطموحات أجندة التنمية المستدامة الإفريقية 2063.

فعاليات التدريب لمدة أسبوع متواصل

واستهدفت أولى محاضرات مبادرة «هي لمستقبل رقمي»، سيدات من دولة كينيا من قطاع التمريض، القطاع الشرطي، الإداريات بالمدارس والفنادق ووزارة الصحة بالإضافة لسيدات الأعمال وطالبات من التعليم الفني، وساعد هذا التنوع في القطاعات الممثلة في التدريب على وصول المبادرة في صورتها الإفريقية لقطاعات كثيرة ولم تقتصر على فئة موظفي الحكومة، وتستمر فعاليات التدريب لمدة أسبوع متواصل بواقع عدد 3 ساعات تدريب تفاعلية يوميًا ويقام التدريس باللغة الإنجليزية، ومن المقرر إطلاق دفعات قادمة في القارة الإفريقية باللغات الإنجليزية والفرنسية تباعًا.