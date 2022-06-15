وزير البترول: السيسي أبدى دعمه للنشاط الخاص بمنتدى غاز شرق المتوسط

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد اليوم خلال اجتماعه بوزراء منتدى غاز شرق المتوسط، دعمه النشاط الخاص بالمنتدى، وحثه على استدامة ملف الطاقة في المنطقة، والتعاون بين الدول الأعضاء في المنتدى، «هو ده الهدف الأساسي من إنشاء المنتدى كما تذكرون، لسه مخلصين دائرة مستديرة مهمة عقدت على هامش المؤتمر شاركنا فيها مع بعض الشركات، وهي اللجنة الاستشارية الخاصة بالصناعة المتعلقة بالغاز».

تأمين إمدادات الطاقة

وأضاف «الملا»، خلال مؤتمر صحفي، عقد منذ قليل، وأذاعته «extra new»: «كانت ندوة مهمة في الحديث عن تأمين إمدادات الطاقة وتخفيض الكربون في هذا النشاط، وفي نفس الوقت شرفنا فيها بوجود وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وحضرت أيضًا وألقت كلمة وكذلك مفوضة الطاقة من الاتحاد الأوروبي، النهاردة كان يوم مهم بمشاركة كل وزراء المنتدى، ونؤكد جهود ودور المنتدى ويمكن ده نذكره من وقت فكرة تأسيسة في 2018 كان الغرض هو التعاون الإقليمي لدول شرق المتوسط في إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا ويمكن دوره النهاردة أصبح أكثر أهمية كما تشاهدون بما يحدث من تحديات جيولوسية من الوقت الحالي».