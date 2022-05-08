طارق الملا ينعى شهداء القوات المسلحة: «قدموا أثمن ما يملكون لمصر»

نعى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، شهداء الواجب من أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا اليوم أثناء قيامهم بالتصدي للعناصر الإرهابية الآثمة، التي هاجمت نقطة رفع المياه غرب سيناء.

وأعرب الملا، نيابة عن جميع العاملين بقطاع البترول والثروة المعدنية، عن خالص التعازي لأسر الشهداء ولشعب مصر ورجال القوات المسلحة في مصابهم الأليم، داعيا الله أن يرحم الشهداء ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأضاف الملا أن الشهداء الأبرار «قدموا أثمن ما يملكون دفاعا عن مصر وشعبها العظيم».