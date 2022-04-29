طارق الملا يعقد اجتماعا مع رؤساء شركات توزيع ونقل المنتجات البترولية

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا موسعًا ضم رؤساء شركات توزيع ونقل المنتجات البترولية والبوتاجاز والغاز الطبيعي التابعة لقطاع البترول والشركات الأجنبية والخاصة العاملة في السوق المصرية، تم خلاله التأكيد على توافر أرصدة وإمدادات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال الفترة القادمة في ظل زيادة سعة التخزين بالمستودعات ومعامل التكرير والموانئ البترولية وانتظام برامج الاستيراد فيما يخص الجانب الذي يتم تلبيته من الخارج.

متابعة يومية للتأكد من توافر المنتجات بسهولة ويسر

وأكد الملا على المتابعة المستمرة بشكل يومي للتأكيد على توافر المنتجات بسهولة ويسر، خاصة مع موسم الإجازات الحالية وكذلك موسم الحصاد .

توافر الأرصدة من المنتجات البترولية والغاز بمختلف محطات التموين

وأكد الوزير على الاستعداد التام لتوزيع المخزونات بالمستودعات في مختلف المحافظات واستمرار تأمين تغذيتها، كما أكد على توافر الأرصدة من المنتجات البترولية والغاز بمختلف محطات التموين، ووجه بالمتابعة اللحظية لأرصدة وجاهزية المحطات على الطرق السريعة والتي تشهد زيادة في معدلات السفر وكذلك تشغيل المستودعات بشكل كامل خلال فترات الإجازات والأعياد والمراقبة المستمرة لخطوط الأنابيب ومحطات الشحن، مشيراً إلى توفير شركة السهام البترولية سيارات محملة بالمنتجات البترولية بالمناطق الساحلية للتدخل السريع حال حدوث تزاحم في بعض المحطات، ونوه إلى استمرار عمل غرفة الطوارئ المركزية بالوزارة على مدار الساعة وبتنسيق كامل ومباشر مع كافة عناصر منظومة العمل لضمان المزيد من سلامة ويسر عمليات نقل وتداول المنتجات.

أهمية الالتزام الكامل بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية

وشدد «الملا»، على أهمية الالتزام الكامل بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة لأمان عمليات التداول، لافتاً إلى ما تحقق في مجال تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلية من نجاحات على صعيد زيادة الطاقات التكريرية والتخزينية والتسهيلات اللازمة وزيادة أطوال شبكات أنابيب البترول والغاز، وأن وراء ذلك استراتيجية وضعها قطاع البترول بدأت عام 2016 وكان أحد محاورها تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز وما واكبها من استقرار سياسي وإصلاح اقتصادي مكنها من تحقيق أهدافها.

حضر الاجتماع الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ونائبه للنقل والتوزيع المهندس مجدى توفيق والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية.