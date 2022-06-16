رابط الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية في محافظة سوهاج

أعلن اليوم الدكتور محمد حسانين رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، أوائل الشهادة الابتدائية بالأزهر الشريف في المحافظة.

أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية

وفاز بالمركز الأول على مستوى المعاهد الأزهرية بمحافظة سوهاج أحمد محمد محمد عبد الواحد، من معهد فهمي منصور الابتدائي، والأول مكرر سمية أحمد جمال أحمد، من معهد أولاد بهيج، والأول مكرر مريم محمد يوسف فهمي، من معهد الإمام علي بن أبي طالب النموذجي، والكرز الثاني سمية أحمد رضوان محمد، من معهد نجع طائع، والثالث رضوى محمد على عبد الرحيم، من معهد الشيخ محمود عنبر النموذجي، والثالث مكرر فاطمة عبد الحميد هاشم أحمد، من معهد الإمام علي بن أبي طالب النموذجي، والرابع سلمى محمد أحمد محمد عثمان، من معهد مجمع أبي بكر الإبتدائي، والخامس جنات محمد علي عبد الحميد، من معهد الشيخ محمود عنبر النموذجي، والسادس رحمة مصطفى أحمد حسين، من معهد الإمام علي بن أبي طالب النموذجي، والسابع أفنان إبراهيم أحمد مصطفى، من معهد بنجا الابتدائي.

أوائل الشهادة الأزهرية من فاقدى البصر

كما أعلن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية الأوائل بالشهادة الإعدادية لذوى الإعاقة، من فاقدي البصر، إذ فاز بالمركز الأول مصطفى محمد حمدان علي، من معهد نجع العرب، والثاني محمود ياقوت عبد الرؤوف عبد الله، من معهد عزت أبوجاد الله سليمان، الثالث محمد جبريل أحمد قاسم، من معهد جرجا الابتدائي، والرابع يوسف منصور علي عبد الله، من معهد الحاج علي رضوان الابتدائي، والخامس محمود محمد محمود علي، من معهد القرعان الابتدائي.

رابط الحصول على النتيجة إلكترونيا

وأعلن الدكتور محمد حسنين رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، أنه يمكن لطلاب الشهادة الإبتدائية الأزهرية الحصول على النتيجة إلكترونيا من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة، من خلال الضغط هنا ثم كتابة الرقم القومي الموجود بشهادة ميلاد كل طالب، ثم كتابة رقم الجلوس، ثم كتابة بيانات الطالب واختيار المرحلة التعليمية، سواء الابتدائية أو الإعدادية، لتظهر نتيجة الطالب مفصلة على الموقع.