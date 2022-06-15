انتشال جثة طفل بعد 3 أيام من غرقه في نهر النيل بسوهاج

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بنجع التمبكية بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، من انتشال جثة طفل يدعى «أحمد عنتر تمام» 9 سنوات، طالب بالصف الثالث الابتدائي، بعد 3 أيام من غرقه في مياه نهر النيل، أثناء محاولته الاستحمام هربا من حرارة الجو.

إخطار أمني وبلاغ الحادث

وكان اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، يفيد تلقي بلاغ من قسم شرطة أخميم بغرق طفل بالتاسعة من عمره يدعى «أحمد عنتر» مقيم بنجع التمبكية بمركز أخميم داخل نهر النيل، أثناء السباحة هربا من حرارة الجو.

الانتقال إلى موقع الحادث

وانتقلت على الفور وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، إلى موقع الحادث، بالإضافة إلى تشكيل فرق إنقاذ نهري للبحث عن الجثة.

وقد أفاد والد الطفل المدعو «عنتر تمام» بغرق نجله داخل مياه نهر النيل، ونفى الشبهة الجنائية، وقد تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي تحت تصرف النيابة تمهيدا للتصريح بالدفن.

ثلاثة أيام تحت المياه

واستمر البحث عن جثة الطفل لثلاثة أيام، حتى تم العثور عليها في مكان خارج القرية، والتي اشتبه في البداية أن تكون جثة لفتاة الكولة الغارقة منذ 8 أيام، ليثبت الطب الشرعي أنها جثة «أحمد» الغارق منذ 3 أيام، وذلك لاختفاء معالم الوجه لتأثير المياه.