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مدبولي ينقل تحيات الرئيس السيسي لضيوف فعاليات منحة «ناصر» للقيادة

كتب:

محمود البدوي
07:16 م | الأربعاء 15 يونيو 2022
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته البالغة لحضوره ختام فعاليات النسخة الثالثة من منحة «ناصر» للقيادة الدولية، المقامة بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ قال: «اسمحوا لي في مستهل كلمتي أن أنقل لكم جميعا تحيات الرئيس السيسي، وتمنياته لكم جميعًا بالتوفيق والسداد».

منحة «ناصر» إحدى أهم الآليات التي تحرص مصر على تنفيذها

وأضاف «مدبولي»، في ختام فعاليات النسخة الثالثة من منحة «ناصر» للقيادة الدولية، أنه يود أن يرحب بكل الضيوف، كونهم ضيوفًا كرامًا على أرض مصر، موضحًا أن منحة «ناصر» للقيادة الدولية، إحدى أهم الآليات التي تحرص مصر على تنفيذها واستضافة المشاركين فيها، للعام الثالث على التوالي، لتعكس بذلك جهود الدولة المصرية وسعيها الدؤوب نحو تعزيز دور الشباب محليًا وإقليمًا وقاريًا ودوليًا من خلال تقديم مختلف أشكال الدعم والتأهيل والتدريب.

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