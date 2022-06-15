مشاركة بمنحة ناصر من كازاخستان: مصر تؤهل قادة العالم القادمين

قالت كارلي جاش سلطان، من دولة كازاخستان، وإحدى المشاركات في منحة ناصر للقيادة، إن فريق العمل المنظم للمنحة، قدم كل الجهد وسهر على راحتنا، لتنفيذ ورش العمل بأعلى مستوى، لافتة إلى أنه على مدار أسبوعين من العمل المتواصل، اكتسب المشاركون معلومات وثقافات متنوعة ستبقى معه طوال العمر.

سلطان: لا وقت للكلام وحان دور القرارات والإجراءات

أوضحت «سلطان»، خلال حفل ختام المنحة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الورزاء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من المسؤولين والجهات المعنية والسفراء وممثلي الدول الأجنبية، أنه وفقا لعملها في مجال الطاقة، شاركت في ورشة عمل متخصصة خلال المنحة تناقش التغيرات المناخية، وقضاياه بحضور وزيرة البيئة، لافتة إلى أنه لم يعد هناك وقتا للكلام، ولابد من العمل واتخاذ اجراءات وخطوات فعلية «مستقبل أطفالنا والأجيال القادمة مهم ولا بد أن نهتم به عالميا».

مشاركة من كازاخستان توجه الشكر لمصر

ووجهت «سلطان» الشكر للحكومة المصرية، على استضافتها لقمة المناخ في نوفمبر المقبل، متمنية أن ترى بعض المشاركين في منحة ناصر، ضمن الحضور الفعال في قمة المناخ القادمة، «كل من المشاركين يستحق مستقبلا باهرا وزاهرا، متنمية التقدم لمصر لدعمها وتأهيلها لقادة العالم القادمين».

جدير بالذكر، أن منحة ناصر تعدل تواصلا أفريقيا جديدا، من أجل استثمارالطاقات الشابة، وتدعيم الروابط المشتركة بين الشعوب، من خلال النسخة الثالثة من منحة الزعيم جمال عبد الناصر التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، بهدف تعزيز دور الشباب محليا ودوليا، وفي نسخته الأولى شارك 120 شابا من 28 دولة افريقية، بينما شهدت النسخة الثانية مشاركة 150 شابا من 41 دولة، وجاءت النسخة الثالثة تحت شعار عدم الانحياز وحملت رسائل ودلات كبيرة.