نواب يناقشون مستقبل التغير المناخي في العالم بشرم الشيخ

نظمت مصر المؤتمر العالمي الثامن للاتحاد البرلماني الدولي لشباب البرلمانيين، بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعاون بين مجلس النواب والاتحاد البرلماني الدولي، بمشاركة برلمانيين من مختلف أنحاء العالم، ورئيس مجلس النواب المصري، المستشار الدكتور حنفي الجبالي.

وشهد المؤتمر مشاركات مكثفة من وفود برلمانية، تمثل 60 دولة، فضلا عن وفود المنظمات الدولية المراقبة، وتناول فكرة تغير المناخ من وجهة نظر برلمانية شبابية.

برلماني مصري: التوعية تضمن مستقبل مختلف

وقال عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب، إن التوعية بهذه القضايا مبكرًا يكون لها تأثير على التشريعات الموجودة داخل مختلف البلدان، لافتا إلى ان قضية المناخ لها علاقة بما هو آتٍ، مشددًا على أنها تعتبر قضية ليست يومية مثل القضايا الاقتصادية التي يعكف المسؤولون التنفيذيون للتركيز عليها.

وشدد «إمام» في لقاء مع مراسل «إكسترا نيوز»، على أهمية التوعية بهذه القضايا بما يضمن مستقبل مختلف، وأن نصل إلى الالتزام بما حدث في اتفاقية باريس من الوصول لأهداف محددة، للنزول بدرجة حرارة الأرض لأقل من درجتين بحلول 2050.

نائبة أردنية: مناقشات وحوارات للخروج بشيء يمكن لمس أثره

وأكدت النائبة إسلام الطباشات، رئيس الوفد البرلماني الأردني، أن كل دولة ستقدم توصيات في نهاية المؤتمر، وسيكون هناك مناقشات وحوارات للخروج بشيء يمكن لمس أثره على أرض الواقع.

وناقش المؤتمر التغير المناخي من وجهة نظر برلمانية شبابية، من خلال 4 جلسات تفاعلية بين برلمانيين شباب ومنظمي منظمات المجتمع الدولي وخبراء.

نائبة عن التنسيقية: البنية التشريعية فيها فجوات كثيرة

أما أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، فأكدت أن التشريع يعتبر من أهم الأدوار الرقابية، بما فيها وضع موزانات الدول، وأن تضمن الموازنات أن توجه أجزاء منها لإنشاء مشروعات قليلة الانباعاثات ومراقبة الحكومة في تنفيذ المشروعات بأكبر قدر ممكن من الكفاءة وأقل قدر من الهدر، مشددة على الدور التشريعي للنواب، وحاجة البنية التشريعية لسد فجوات كثيرة.

وأشارت النائبة إلى أنها تقدمت بمشروع قانون لمكافحة هدر الطعام، مؤكدة أن له أثر مباشر على قضية التغير المناخي.

نائبة مغربية: سعيدة بالمشاركة في المؤتمر

ياسمين لمغور، النائبة بمجلس النواب المغربي، أبدت سعادتها لتلقي دعوة للمشاركة في المؤتمر مع برلمانيين من مختلف دول العالم، مشددة على فرحتها بالمشاركة به، مؤكدة أنها ترى العالم يتغير وأن وجود الشباب داخل البرلمانات شء محفز.

وشهدت مدينة شرم الشيخ فاعليات المؤتمر العالمي الثامن للاتحاد البرلماني الدولي لشباب البرلمانيين، بمشاركة واسعة من برلمايين شباب ينتموا لمختلف برلمانات العالم.