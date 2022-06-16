برلمانية من تيمور الشرقية: شرم الشيخ مثل بلدي الثاني

قالت ماريا لوبيز، برلمانية من دولة تيمور الشرقية، إن الناس حول العالم أصبحوا مهتمين بموضوع المناخ، خاصة الشباب، مشددة على أن مسألة التغير المناخي أدت إلى العديد من التداعيات.

وأضافت في لقاء مع برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «cbc»، على هامش مشاركتها في المؤتمر العالمي الثامن للاتحاد البرلماني الدولي لشباب البرلمانيين، بمدينة شرم الشيخ، أن الحكومات والبرلمانات لا يهتموا بتخصيص موارد مالية لمواجهة التغير المناخي، وأن هذا الأمر سيكون كارثيا للناس حول العالم في السنوات المقبلة.

الجميع سيتأثر بالتغير المناخي

وشددت برلمانية من دولة تيمور الشرقية، على أن الجميع متأثر بالتغير المناخي وليس فقط الدول الكبرى، لكن الصغرى أيضا معبرة عن أهمية مناقشة هذه القضية في مؤتمر دولي يجمع شباب البرلمانيين، وزيادة الوعي حول المشكلة والعمل معا لمواجهة التغير المناخي.

واعتبرت النائبة أن شرم الشيخ مثل بلدها الثاني، واصفة الجو بالجميل مع تأكيدها على اختلاف التكوين الجغرافي لشرم الشيخ عن تيمور الشرقية، معتبرة أن المواطنين في المدينة يتواصلوا معهم بشكل جيد وودود، مقدمة الشكر للجميع.

فاعليات المؤتمر العالمي الثامن للاتحاد البرلماني الدولي

وشهدت مدينة شرم الشيخ فاعليات المؤتمر العالمي الثامن للاتحاد البرلماني الدولي لشباب البرلمانيين، الذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة واسعة من برلمايين شباب ينتموا لمختلف برلمانات العالم.