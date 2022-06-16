برلماني استرالي: مصر بلد رائع يتمتع بسمعة طيبة في العالم

أكد النائب ديكوهو ماخيني،عضو البرلمان الاسترالي، أن موضوع التغير المناخي عالمي، معتبرا أنه لا حدود له، مشددا على وجوب إيجاد حل عالمي له، مشيرا إلى ضرورة مناقشته مع البرلمانيين الشباب، خاصة أنهم من يشكلو المستقبل.

ماخيني: شاركنا في المؤتمر لحل مشكلة عالمية

واعتبر «ماخيني» خلال لقاء مع برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «cbc»، على هامش مشاركته في المؤتمر العالمي الثامن للاتحاد البرلماني الدولي لشباب البرلمانيين، أن مشاركته في هذا المؤتمر العالمي من أجل حل مشكلة عالمية، واصفا مشكلة التغير المناخي بأنها حساسة للغاية.

أول زيارة لمصر

وأشار النائب الاسترالي إلى أن هذه أول زيارة له إلى مصر، موضحا: «لم تتح لي بعد الفرصة للتعرف جيدًا على هذا البلد الجميل»، معربًا عن إعجابه بشرم الشيخ: «حضرت للتو إلى مركز المؤتمرات، لكن أعتقد أن هذا بلد رائع يتمتع بسمعة طيبة في العالم، فنحن نبحث عن أشياء يمكننا القيام بها معا، ومكافحة التغير المناخي هو سبب وجودنا هنا وهذه هي رسالتنا».

ونظمت مصر المؤتمر العالمي الثامن للاتحاد البرلماني الدولي لشباب البرلمانيين، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ، الذي أقيم بالتعاون بين مجلس النواب والاتحاد البرلماني الدولي، بمشاركة برلمانيين من 60 دولة حول العالم.