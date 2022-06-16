فيلم «الليلة».. مشروع تخرج بـ«إعلام بني سويف» يبرز فن الموال الصعيدي

فيلم «الليلة» أحد مشروعات التخرج التي نفذها مجموعة من طلاب شعبة اللغة الإنجليزية بكلية الإعلام - جامعة بني سويف، ضمن مسار الإذاعة والتليفزيون، وهو عبارة عن فيلم تسجيلي قصير عن الموال الصعيدي المتأصل في صعيد مصر، يستعرض عشق هذا الفن وأصوله وقواعده، من خلال شخصية الحاج يوسف، وماهر وهاني مكرم المنياوي، ويجيب على سؤال: «هل سيستمر هذا التراث أم سينتهي؟».

تفاصيل فيلم «الليلة»

وجرى التصوير في محافظة المنيا بصعيد مصر، وتنوعت مواقع التصوير بين قريتي دلجا وبني أحمد الشرقية، وجرى تقسيم الفيلم إلى 3 أجزاء رئيسة، يبدأ الأول بالحفيدة «علياء»، التي تستمع إلى حكايات من الجد حول ليالي السمر والأفراح في الماضي، وتقابل الفنانين ماهر وهاني المنياوي في الجزء الثاني، وتتعرف على بداية تعلمهما فن الموال وتعلقهما به، وكيف سيكملا طريقهما فيه، وبالجزء الثالث والأخير تتقاطع خيوط الـ3 شخصيات بطريقة غير متوقعة.

القائمون على الفيلم

والفيلم من إخراج الطالبة علياء عبدالكريم، ويتألف باقي فريق العمل من مجموعة من الطلاب، هم: محمد ياقوت «مساعد مخرج ومصور»، أيمن رجب «إعداد»، أحمد شاهين ورنا محمد «جرافيك ديزاينرز»، وندى عواد «سوشيال ميديا».

وأعد الفيلم تحت إشراف عام للدكتور عبدالعزيز السيد، عميد كلية الإعلام بجامعة بني سويف، والدكتورة رشا عادل لطفي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة مهيرة عماد، المنسق الأكاديمي للشعبة الإنجليزية بالكلية، تحت إشراف الدكتورة إنچي أبو العز، المدرس بالكلية، وفاطمة الزهراء محمد الحفني، المدرس المساعد بالكلية.