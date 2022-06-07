«أغاريد».. مشروع تخرج في «إعلام بني سويف» للتوعية بأهمية الطيور

أنتج عدد من طلاب قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة بني سويف، فيلماً وثائقياً بعنوان «أغاريد» لتسليط الضوء على مجال مراقبة ورصد الطيور، وذلك من خلال عدد من الشخصيات التي تعمل بالمجال والعاشقة له، في إطار مشروعات تخرج الفرقة الرابعة لطلاب الكلية بمختلف أقسامها، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز السيد، عميد الكلية، والدكتورة رشا عادل، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إنجي أبوالعز، مشرفة المشروع.

فكرة الفيلم تدور حول مجال مراقبة ورصد الطيور

وقال ناصر ربيع، مخرج الفيلم، إن الفيلم يدور حول مجال مراقبة ورصد الطيور، خاصة مع وجود العديد من المناطق في مصر الحافلة بأنواع شتى من الطيور، منها منطقة جبل الزيت برأس غارب وهي ثاني أهم مسار لهجرة الطيور في العالم، ويمر خلالها ملايين الطيور خلال فصلي الخريف والربيع، فبها أكثر من 500 نوع من الطيور.

تصوير الفيلم في الفيوم والبحر الأحمر وبني سويف

وأضاف «ربيع» لـ«الوطن»، أنه تم تصوير الفيلم بين محافظات الفيوم والبحر الأحمر وبني سويف، وتتعدد وتتنوع القصص داخل الفيلم، فلكل شخصية قصتها، ولكن هناك رابط واحد يربط جميع شخصيات الفيلم لإيصال فكرة أو رسالة معينة تتضح للمشاهد بنهاية الفيلم.

وتابع: «حبينا نسلط الضوء على مجال جديد ومختلف ومهم ونخرج من النموذج التقليدي لمشاريع التخرج الخاص بالأماكن السياحية»، مؤكداً أن الفيلم يسهم في التوعية بأهمية الحياة البرية بشكل عام على الإنسان ودور مصر في الحفاظ عليها.

من جانبها، قالت الطالبة إيلاريا فرج، إن الهدف من المشروع هو تعرف الناس على الأنواع المختلفة من الطيور في مصر وأبرز المناطق التي تتركز فيها: «المجال ده بيلاقي اهتمام كبير جداً وسياحة مميزة لدول كتير فلازم يكون فيه اهتمام في مصر بيه أكثر ووعية خاصة وأن مصر أهم مسارات هجرة الطيور».

عالم الطيور.. مختلف وروحاني

وأكدت أن عالم الطيور عالم مختلف وروحاني، وبه العديد من القصص والحكايات إلى جانب وجودها المهم، وأذى أو فقد نوع منها يؤثر على حياة الإنسان بشكل عام، لأن التوازن البيئي مرتبط بها، فإذا فقدت عنصر يؤثر ويتأثر به جميع العناصر الأخرى.

أخرج الفيلم الطالب ناصر ربيع، وإسلام شعبان «مونتاج»، وإيلاريا فرج وبسنت حسني وسارة نصر «إعداد»، وشذى إبراهيم ومينا سياف «تصوير»، ومصطفى أحمد «تلوين»، وسميحة محمد «علاقات عامة»، وأحمد صقر «مدير إنتاج».