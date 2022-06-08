«تايم لاين».. مشروع تخرج بإعلام بني سويف للتوعية بأهمية السوشيال ميديا

أصدر مجموعة من طلاب قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة بني سويف، مجلة متخصصة في السوشيال ميديا وصناعة المحتوي باسم «تايم لاين»، في إطار مشروعات تخرج الفرقة الرابعة لطلاب الكلية، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية.

قال محمد يونس، أحد المشاركين في المجلة، إن «تايم لاين» هدفها استعراض عدة جوانب من السوشيال ميديا في أبواب مختلفة، حتى لا تقتصر في عرضها على الجانب الأبيض والمميز فقط أو أن تُصّدر الجانب المظلم وتتجاهل مميزاتها التي نستفاد منها جميعًا في الأصعدة المختلفة، فهي لا تهدف إلى تمجيد السوشيال ميديا، وفي الوقت نفسه لا تهدف لإطلاق النار على تطبيقاتها المختلفة.

توعية المستخدمين بكيفية التعامل مع السوشيال ميديا

وأضاف لـ«الوطن»: «حاولنا أن نوعي المستخدمين بكيفية التعامل مع السوشيال ميديا بطريقة أكثر حذرًا وتوضيح المزايا من حيث الجوانب التقنية التي تعمل على حماية المستخدم، وصناعة المحتوى التي تعمل على تشكيل طريقة تفكير فئة كبيرة من المستخدمين، ومن العيوب كان هناك تأثيرات واضحة على المجتمع وعلى حياة المستخدمين الذين غلب تفضيل بعضهم للحياة الافتراضية على الحياة الواقعية، حتى يُدرك الجمهور كيفية التعامل بشكل صحيح ويوازنوا بين الحياة الواقعية والافتراضية كي لا يغرق المستخدمين داخل هواتفهم.

ومن جانبه، قال حمادة محمد: «هناك الكثير من الأخطاء المجتمعية التي سببتها السوشيال ميديا، و«تايم لاين» فرصة لتسليط الضوء على تلك المشكلات وبحث حلول لها، مؤكدا أن المجلة جديدة من نوعها.

وتصدر المجلة بإشراف الدكتور أحمد عطية، والدكتورة أماني حمدي، والدكتورة مها رمضان، وفريق الطلاب: محمد يونس، وعادل الدمياطي، وحمادة محمد، ورغدة محمد، ولمياء محمد، ورضا محمد، ومحمد عمران، وهشام إمام، ومحمود راشد.