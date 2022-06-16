الطفل منذر مهران يكشف كواليس مشاركته في مسلسلي «البرنس وجزيرة غمام»

تحدث الطفل منذر مهران، عن بداية دخوله الوسط الفني، في سن مبكرة، ومشاركته في مسلسلي «البرنس»، و«جزيرة غمام»، من خلال استضافته في برنامج «أحلى أكلة»، الذي يقدمه الشيف علاء الشربيني على قناة ON.

منذر مهران يتحدث عن بداية دخوله الوسط الفني

سرد الطفل بدايته في مجال التمثيل ودوره في مسلسل «البرنس وجزيرة غمام»، وقال إنه بدأ التمثيل في عمر 3 سنوات مع الفنان محمد رمضان، وكان يقلد جده وجدته في المنزل ويتمنى دخول عالم الفن، وتقدم إلى مكاتب التمثيل وشارك بالفعل في مسلسل «البرنس»، في مشهد مع محمد رمضان.

وتابع، أنه بعد ذلك شارك في «ليالينا» ثم شارك في كليب «مصباح علاء الدين»، وبعد فترة وجد مكتب تمثيل يتواصل مع والدته وطلب مشاركته في مسلسل «جزيرة غمام»، وبالفعل شارك في العمل الذي عُرض خلال شهر رمضان الماضي وهو من بطولة أحمد أمين ورياض الخولي ومي عز الدين وطارق لطفي.

ونال الطفل إشادة الشيف علاء الشربيني الذي حمل الطفل وقبله عقب أداء أغنية، وقال له مازحًا: «أنت تستاهل أحلى بوسة، إيه الحلاوة دي، ده أنت غنيت أحلى من محمد رمضان كمان، أنا مبسوط جدًا جدًا بيك».

أشهر أدوار الطفل منذر مهران

الطفل منذر مهران، ظهر مؤخرا مع الفنان محمد رمضان في كليبه الغنائي الأخير مصباح علاء الدين، وجسد أيضا شخصيته وهو صغير، وتمكن منذر من تحقيق نجاح كبير من خلال مشاركته في الكليب وأصبح حديث السوشيال ميديا.

منذر مهران شبيه محمد رمضان

وعُرف عنه على السوشيال ميديا أنه شبيه الفنان محمد رمضان، ويجسد الطفل منذر مهران شخصية موسى وهو صغير، وهو الدور الذي يجسده محمد رمضان.