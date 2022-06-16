ما حكم تأجيل الحج رغم القدرة على أدائه؟.. «البحوث الإسلامية» يجيب

نشرت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية فتوى حول حكم تأجيل الحج مع القدرة على القيام به، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، مؤكدة وجوب أداء الحج فور توافر أسباب الاستطاعة.

حكم تأجيل الحج مع القدرة على القيام به

وكتب مجمع البحوث الإسلامية في تفاصيل الفتوى عن حكم تأجيل الحج مع القدرة على القيام به: «إذا توافرت أسباب الاستطاعة وجب على الفور أداء الحج ولا يجوز تأجيله إلى عام آخر على قول جمهور العلماء، ويأثم من أخره إلى عام آخر لغير ضرورة، ودليلهم في ذلك حديث أحمد وابن ماجه والبيهقي (من أراد الحج فليعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة)، وفي رواية أخرى (تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له)».

وجوب الحج على التراخي

وتابعت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: «لكن الإمام الشافعي قال إن وجوب الحج على التراخي، بمعنى أنه لو أخره مع الاستطاعة لا يأثم بالتأخير متى أداه قبل الوفاة، ودليله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى السنة العاشرة وكان معه أزواجه وكثير من أصحابه، مع أنه فرض في السنة السادسة من الهجرة، فلو كان واجبا على الفور ما أخره».

واختتم المجمع فتواه بخصوص حكم تأجيل الحج مع القدرة على القيام به بقوله: «فعلى قول الجمهور لا يجوز تأخير الحج إذا توافرت أسبابه، ولم توجد ضرورة تمنع من ذلك».