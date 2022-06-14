شركات السياحة تستعد لرد رسوم جدية الحجز للمستبعدين بسبب «سابقة الحج»

قال علاء أبو زينة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن شركات السياحة المنظمة للحج «رأس التضامن»، سترد مبالغ جدية الحجز للمواطنين الفائزين بقرعة الحج السياحي، الذين تم استبعادهم من السفر للحج هذا العام، بسبب أدائهم مناسك الحج من قبل، تطبيقا لقرار اللجنة الوزارية العليا للحج، التى يترأسها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بقصر السفر للحج خلال الموسم الحالي، على من لم يؤد المناسك قبل ذلك.

عدم استبدال المستبعدين بسبب سابقة الحج

أضاف أبو زينة لـ«الوطن»، أن شركات السياحة التي لها حجاج تم استبعادهم من السفر للحج هذا العام، بسبب سابقة الحج، لن تستطيع استبدالهم بغيرهم من المتقدمين لديها، الذين لم يتم اختيارهم في القرعة، موضحا أن تأشيرات الحج الخاصة بهم، سيتم ردها إلى وزارة السياحة والآثار، لتوزيعها على شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحي لهذا العام، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من توزيع تلك التأشيرات خلال الأسبوع المقبل.

توثيق عقود مساكن الحجاج بمكة والمدينة

أشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أن شركات السياحة استعدت بشكل جيد لبدء رحلات الحج لهذا العام، التى من المتوقع أن تنطلق أولى رحلات الحج السياحي يوم 24 يونيو الجاري، لافتا إلى أن العديد من شركات السياحة، انتهت من معاينة وتوثيق عقود المساكن، التي سيقيم بها الحجاج في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

69 ألف مواطن تقدموا للحج

أوضح أبو زينة، أن كل الذين تقدموا للحج السياحي لهذا العام، وعددهم نحو 69 ألفا، دفعوا مقدمات حجز قبل تسجيل أسمائهم على موقع وزارة السياحة والآثار وبوابة حج مصر، متابعا: «كل المتقدمين لبرامج الحج الاقتصادية، دفعوا مقدم جدية حجز 20 ألف جنيه، فيما دفع كل متقدم لبرامج الـ5 نجوم 30 ألف جنيه».

وكانت وزارة الداخلية، قد استبعدت أكثر من 300 من الفائزين بقرعة الحج السياحي، بسبب أدائهم لمناسك الحج قبل ذلك.