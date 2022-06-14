تدريب عملي على مناسك الحج بالمنوفية بمجسم للكعبة وملابس الإحرام (صور)

شهدت مدينة تلا بمحافظة المنوفية، تنظيم مسجد السادات، لقاء بين المسافرين لأداء مناسك الحج العام الجاري عن طريق قرعة وزارة الداخلية أو الجمعيات، لتعليمهم مناسك الحج وكيفية أداؤه بطريقة صحيحة، عن طريق إمام المسجد الذي قدم شرحًا تفصيليًا لأداء فريضة الحج، فضلًا عن وضع مجسم للكعبة داخل المسجد، وارتداء ملابس الإحرام لتعليم الحجاج بشكل عملي كيفية أداء الشعائر والمناسك والابتعاد عن الأخطاء.

كعبة مصغرة في المنوفية ودورة تدريبية لأداء مناسك الحج

وشارك في التدريب العملي على أداء مناسك الحج، أبناء مدينة تلا والقرى المشاركين في موسم الحج هذا العام، فضلًا عن مشاركة عدد من السيدات المسافرات لأداء الحج هذا العام، وسط أجواء من الفرحة والسرور بين الجميع، كما جرى توزيع الحلوى على المشاركين في التدىيب العملي على موسم الحج في مسجد السادات بالمنوفية.

وقال سامي أبوشاهين أحد أهالي مدينة تلا الحاضرين اللقاء، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الهدف من هذه المبادرة وتنفيذها التسهيل على المواطنين، وشرح الأمور تفصيليًا من أمام المسجد، مشيرًا إلى أن الشرح كان وافيًا بكل تقاصيل مناسك الحج والتشديد على المحظورات أثناء الحج.

فريق من الطب الوقائي يوجه الحجاج بالإجراءات الاحترازية

كما شارك فريق من الطب الوقائي في الإدارة الصحية في مركز تلا، بمشاركة أشرف حماد وفهمي عطيه مسؤولي الطب الوقائي، في الدورة التدريبية لتعليم الحجاج طرق الوقايه من الإصابة بفيروس كورونا، وكيفية تطبيق العزل المنزلي، فضلًا عن توزيع كتيبات صغيرة لجميع المشاركين في الدورة التدريبية.